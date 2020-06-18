Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Türk heyeti Libya’da
Türk heyeti Libya’da
ABD’den, Beşar Esad ve 39 üst düzey yetkiliye yaptırım
ABD’den, Beşar Esad ve 39...
Sertifikalı otel sayısı 144'e yükseldi
Sertifikalı otel sayısı 144'e yükseldi
Trabzonspor’da çifte sevinç
Trabzonspor’da çifte sevinç
İstanbullular Aquapark’ları tercih ediyor
İstanbullular Aquapark’ları tercih ediyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

"Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ölümünün 3'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan, şehit öğretmen Yılmaz'ın fotoğrafını da paylaştığı mesajında, "Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak" dedi.

18 Haziran 2020 Perşembe 08:20
0 Okunma
"Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yayınladığı mesajında şunları kaydetti:

"Ömrünün baharında hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmenimiz Necmettin Yılmaz kardeşimizi şehadetinin 3'üncü yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ebediyete irtihal etmiş, istikbalimizin mimarı tüm öğretmenlerimizi hürmetle yâd ediyorum. Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak. Kalemin silaha, birliğin tefrikaya, iyiliğin kötülüğe, huzurun teröre galip geldiği bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."  

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıR.Tayyip ErdoğanÖğretmenNecmettin YılmazşehadetŞehit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk heyeti Libya’da
Türk heyeti Libya’da
Bakan Soylu: Türkiye içindeki terörist rakamı 438
Bakan Soylu: Türkiye içindeki terörist rakamı 438
Normalleşme sürecinde yat turizmine yoğun ilgi
Normalleşme sürecinde yat turizmine yoğun ilgi
Günde 2 vakamız varken, 30-40'a çıktık
Günde 2 vakamız varken, 30-40'a çıktık
Sertifikalı otel sayısı 144'e yükseldi
Sertifikalı otel sayısı 144'e yükseldi
Süleyman Demirel'e koronavirüs tedbirli anma
Süleyman Demirel'e koronavirüs tedbirli anma
Kalın: Pençe Kaplan Harekatı, devam ediyor
Kalın: Pençe Kaplan Harekatı, devam ediyor
MSB: 'Pençe-Kaplan Operasyonu' başladı
MSB: 'Pençe-Kaplan Operasyonu' başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı