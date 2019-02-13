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Bozcaada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE’nin Kuzey Ege Denizi’nde poyraz fırtınası nedeniyle bugün Bozcaada- Geyikli hattındaki 2 feribot seferi, iptal edildi.

Bozcaada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE’nin Kuzey Ege Denizi’nde poyraz fırtınası nedeniyle bugün Bozcaada- Geyikli hattındaki 2 feribot seferi, iptal edildi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 15:07
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Bozcaada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE - Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri durduruldu. Bölgede etkili olan fırtınanın saatteki hızı, zaman zaman 70 kilometreyi buldu. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımının sağlandığı Gestaş A.Ş.'nin yetkilileri, hava koşulları nedeniyle bugün Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 18.00, Geyikli'den saat 19.00'da yapılması planlanan seferlerin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale Boğazı'nda diğer hatlardaki seferler ise yapılmaya devam ediliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fırtına EngeliBozcaadaSefer
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