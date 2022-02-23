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Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

23 Şubat 2022 Çarşamba 18:06
Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yarın için planlanan bazı feribot seferleri, iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’nde beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yarın planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Bozcaada'dan saat 07.00 ve Geyikli'den saat 08.00'deki seferler yapılacak. Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den ise saat 11.00, 15.00 ve 19.00’daki seferler yapılmayacak. 

DHA

Son Güncelleme: 23.02.2022 18:09
Anahtar Kelimeler:
Bozcaada Feribot SeferleriFırtına
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