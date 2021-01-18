Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 1
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1536
ALTIN
441.940
DOLAR
7.4944
STERLİN
10.1365
EURO
9.0486
Sürekli işçi alımı yapılacak
Sürekli işçi alımı yapılacak
İcradan satılık 52.300 m² fıstıklık
İcradan satılık 52.300 m²...
4 adet arsa satışa sunuldu
4 adet arsa satışa...
Erciyes Üniversitesi’ne öğrenci alınacak
Erciyes Üniversitesi’ne öğrenci alınacak
Tarım Kredi Kooperatifleri Saha Sorumlusu alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri Saha...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı

Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde 3 gündür aralıksız süren kar yağışının durmasıyla ulaşım rahatladı, trafik normale döndü.

18 Ocak 2021 Pazartesi 14:57
3 Okunma
Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı

BOLU - Kentte, cuma gecesi başlayan yoğun kar yağışı, bu sabah etkisini kaybetti. Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde, kar yağışının kesilmesiyle ulaşım rahatladı. Karayolları ekipleri, özellikle yol kenarlarında biriken kar yığınlarını temizleyerek tüm şeritleri ulaşıma açık hale getirdi. Kar yağışı nedeniyle en fazla sorun yaşanan D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde ulaşım normale döndü. Araçlar, tamamen açılan yollardan rahatlıkla ilerledi. Ayrıca yolda oluşabilecek buzlanmaya karşı tuzlama çalışması da yapıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bolu DağıKarUlaşım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yıldız Dağı'nda kar 90 santimetreyi buldu, kayak tutkunları akın etti
Yıldız Dağı'nda kar 90 santimetreyi buldu, kayak tutkunları akın etti
İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 24 bin 755 kişiye işlem yapıldı
İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 24 bin 755 kişiye işlem yapıldı
"Bu yatırımlar inşallah gücümüze güç katacak "
"Bu yatırımlar inşallah gücümüze güç katacak "
'2021 Yılı Yatırım Programı' Resmi Gazete'de yayımlandı
'2021 Yılı Yatırım Programı' Resmi Gazete'de yayımlandı
Türk Kızılay’ın 153 yıllık yolculuğunun tarihi belge ve materyalleri sergileniyor
Türk Kızılay’ın 153 yıllık yolculuğunun tarihi belge ve materyalleri sergileniyor
Erzurum'da geleneğin 488'inci yılı; 136 bin 890 hatmin duası yapıldı
Erzurum'da geleneğin 488'inci yılı; 136 bin 890 hatmin duası yapıldı
Ankara Barosu hakkında soruşturma izni 
Ankara Barosu hakkında soruşturma izni 
Şehitlerin kanı yerde kalmadı
Şehitlerin kanı yerde kalmadı
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Yeşilay arasında iş birliği protokolü imzalandı
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Yeşilay arasında iş birliği protokolü imzalandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma