Bodrum'u sağanak vurdu

Muğla (DHA)

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli sağanak ve dolu, hayatını olumsuz etkiledi. İş yerleri ve evleri su basarken, polis tahliyede vatandaşlara yardımcı oldu. Son 12 saat içinde Bodrum merkeze metrekareye 41,5, Turgutreis Mahallesi'ne ise 82,8 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla'nın güney ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Uyarının ardından özellikle Bodrum ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu. Yalıkavak Mahallesi'nde ev ve iş yerlerini su bastı. Polis ekipleri de su basan iş yerlerinde vatandaşlara yardımcı oldu. Kent merkezi ve Turgutreis Mahallesi'nde de cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu, polis ekipleri trafik akışını kontrollü sağladı.

GECE BOYU MÜDAHALE

Gece boyu etkili olan yağış nedeniyle itfaiye ekipleri su basan bölgelerde tahliye çalışması yaptı. Bahçelievler Mahallesi'nde yoğun su birikintisi nedeniyle araç içerisinde mahsur kalan 2 kişiyi, itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler, gece boyu 10 iş yeri, 2 ev ve 22 bahçede su baskınlarına müdahale etti. Kısa süreli etkili olan dolu yağışı nedeniyle caddeler ise beyaza büründü.

FERİBOT SEFERİNE 'YAĞIŞ' ENGELİ

Son 12 saat içerisinde Bodrum merkeze metrekaraya 41,5, Turgutreis Mahallesi'ne ise 82,8 kilogram yağış düştü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sağanak etkisini yitirirken, yağışlar aralıklar sürüyor. Bodrum-Datça arası feribot seferi ise denizlerdeki fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Yağmurun gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Gümbet ile Turgutreis Mahallesi'ndeki yol, gece yoğun su birikintisi nedeniyle 1 saat ulaşıma kapandı. Belediye ekiplerinin çalışması ile kapanan yol, yeniden ulaşıma açıldı.