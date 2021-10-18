Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1417.7
ALTIN
529.38
DOLAR
9.3183
STERLİN
12.8097
EURO
10.8389
Çorum İl Özel İdaresi’nden araç satışı 
Çorum İl Özel İdaresi’nden...
Avrasya Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi 52 Öğretim...
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
TCDD Demiryolu Trafik Operatörü alacak
TCDD Demiryolu Trafik Operatörü...
‘Harrani’ buğday tohumluk üretim hakkı verilecek
‘Harrani’ tohumluk hakkı verilecek
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bodrum'da yanan alanlar eski kimliğine kavuşacak

18 Ekim 2021 Pazartesi 15:08
9 Okunma
Bodrum'da yanan alanlar eski kimliğine kavuşacak

MUĞLA - Muğla'da Bodrum Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi iş birliği ile Bodrum'da yanan alanlarının envanteri ve rehabilitasyonu için ilçeye gelen akademisyenlerin yaptıkları incelemelerde sona yaklaşıldı. Yanan alanların rehabilitesinde önemli rol oynayacak veri raporlarının sonuçları ortaya çıkmaya başladı.

Uludağ Üniversitesi Büyükorhan Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Program Başkanı Öğretim Görevlisi Ömer Güntan, bölgede yanan alanların rehabilitasyonu ve durum tespiti için eylül ayında bir haftaya yakın bölgede ön etüt çalışması yaptı. Bodrum, Mazı, Mumcular, Gökpınar, Gökbel, Dereköy, Umurca, Pınarlıbelen ve Yeniköy mevkilerinde yanan alanların envanteri, ilk izlenimler ve araştırmalar rapor ile belirlendi. Umurça'da 132 hektar, Mazı'da 8200 hektar, Pınarlıbelen'de 2,1 hektar, Çiftlik'te 59,4 hektar, Dereköy Mahallesi'nde 320 hektar ile toplam 8713,5 hektar olarak belirlenen raporda, bölgenin topografik haritası çıkarılarak yanan yerlerin bulunduğu alanların eğim, yükselti ve bitki örtüsünün genel karakteri tespit edildi. Delice zeytin, sakızağacı, çitlembik, lavanta, papatya, hindiba, funda, püren, adaçayı, kuşkonmaz, katırtırnağı, çobançantası gibi yüzlerce doğal bitki örtüsü tespit edilen flora ve faunaya sahip yangın bölgesinde ayrıca iklim koşulları tespit edilerek, 'Kültürel Peyzaj Envanteri', 'Peyzaj Analizi', 'Su Fonksiyonu Analizi', 'Erozyon Fonksiyonu Analizi' ile 'Karakter Fonksiyonu Analizleri' gibi başlıklar altında değerlendirmeler yapıldı. Hazırlanan değerlendirme raporu, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile de paylaşıldı.

‘YANAN BİTKİLER SEÇİLEREK, GÖZLEM ALTINA ALINDI’

Gerçekleşen değerlendirme sonuç bildiriminde raporlama çalışmalarında yanan alanlarda, toplam 12 örnek alan seçildi. Burada yanan bitkiler seçilerek, gözlem altına alındı. Bu örnek alanlar farklı bakı, farklı yükseklik ve farklı meşcere olan 1’inci saf kızılçam meşceresi, 2’nci maki meşceresi, 3’üncü kızılçam maki meşceresi gibi tipleri olmasına dikkat edildi. Seçilen örnek alanlar ve alanlardaki örnek bitkiler 1 haftalık periyotlarla vejetasyon dönemi sonu olan aralık ayına kadar Bodrum Belediyesi tarafından takip edilecek. Belediye peyzaj mimarları ile belediye ziraat mühendisleri tarafından dron ile kayıt altına alınarak alanın değişimi incelenecek. Yine aralık ayına kadar alınan dron kayıtları sonucunda, Ömer Güntan tarafından ikinci bir rapor hazırlanacağı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BodrumYangınEski Kimlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vaka oranı en çok artan Giresun'da sıkı tedbir çağrısı
Vaka oranı en çok artan Giresun'da sıkı tedbir çağrısı
Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti
Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti
Arin Gölü, kuraklık nedeniyle yüzde 15 küçüldü
Arin Gölü, kuraklık nedeniyle yüzde 15 küçüldü
Yaylacılar döndü, çöpleri kaldı
Yaylacılar döndü, çöpleri kaldı
Ergene Nehri'nin su kalitesi kimyasal oksitte 4'üncü sınıf çıktı
Ergene Nehri'nin su kalitesi kimyasal oksitte 4'üncü sınıf çıktı
Göllerde 'çürüme' felaketi
Göllerde 'çürüme' felaketi
Adana merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 46 gözaltı
Adana merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 46 gözaltı
BANKACILIK TARİHİNE GEÇEN İLK TÜRK BANKASI
BANKACILIK TARİHİNE GEÇEN İLK TÜRK BANKASI
Adana’da ihale yolsuzluğu operasyonu
Adana’da ihale yolsuzluğu operasyonu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma