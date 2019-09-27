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Bodrum'da 18 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, fiber tekne ile kaçak geçiş yapmak isteyen 18 kaçak göçmen ve 1 Türk organizatör yakalandı.

Bodrum'da 18 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, fiber tekne ile kaçak geçiş yapmak isteyen 18 kaçak göçmen ve 1 Türk organizatör yakalandı.

27 Eylül 2019 Cuma 11:48
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Bodrum'da 18 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

MUĞLA - Sahil Güvenlik ekipleri, geçen çarşamba günü saat 15.00'te gelen ihbarla, Bodrum'un Bitez Koyu'ndaki fiber teknede kaçak göçmenlerin bulunduğunu öğrendi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan fiber teknede, Suriye uyruklu 18 göçmen ile 1 Türk organizatör yakalandı.

9'u erkek, 4'ü kadın, 5'i çocuk olan kaçaklar, Sahil Güvenlik Botu ile kıyıa çıkarıldı. Fiber tekne de  yedeklenerek kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Organizatör ise gözaltına alındı.

DHA

Son Güncelleme: 27.09.2019 05:00
Anahtar Kelimeler:
MuğlaBodrumKaçak Göçmen
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