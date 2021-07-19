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Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç girişi

19 Temmuz 2021 Pazartesi 15:33
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Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç girişi

MUĞLA - Muğla'nın gözde turizm ilçesi Bodrum, 9 günlük bayram tatilini geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı. Son 1 haftada 140 bin aracın girdiği ilçede, trafik yoğunluğu devam ediyor.

Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyenler, kente akın etti. 400 bin olan nüfusun 1 milyona ulaştığı ilçede yoğunluk yaşanıyor. Son 1 haftada 140 bin aracın girdiği ilçede, Torba ile Ortakent kavşağı arasında uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, ulaşımın sorunsuz sağlanması için çalışma yaparken, araçlar ve araçlarda bulunanlar da kontrol ediliyor.

DHA

Son Güncelleme: 19.07.2021 15:37
Anahtar Kelimeler:
BodrumAraç Girişi
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