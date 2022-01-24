Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 1
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,943.78
ALTIN
792.36
DOLAR
13.41
STERLİN
18.09
EURO
15.16
Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Atılım Üniversitesi öğretim üyesi...
İstanbul Gedik Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi 6...
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alacak
Darphane ve Damga Matbaası...
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim...
"Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Foto Maratonu" 13-15 Mayıs'ta
"Çanakkale Savaşları Tarihi Alan...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bitlis’te 282 köy yolu ulaşıma kapandı

24 Ocak 2022 Pazartesi 14:48
8 Okunma
Bitlis’te 282 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis’te gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, 282 köy yolu ulaşıma kapandı. Bölgede kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.

Bitlis ve çevresinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden kar nedeniyle 282 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, geçen hafta ulaşıma açılan yolların tekrar kapandığını, 10 ayrı şantiyede, 75 personel, 50 iş makinesi ile çalışmaların yine aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Meteoroloji yetkilileri, son 24 saate 38 santim kar yağdığını, yerdeki kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BitlisKöy YoluUlaşım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kurum: Elazığ'ı yeniden imar, inşa ve ihya ettik
Bakan Kurum: Elazığ'ı yeniden imar, inşa ve ihya ettik
Alanya eski liman rıhtımları S.O.S veriyor
Alanya eski liman rıhtımları S.O.S veriyor
Diyarbakır'da otobüs seferleri Mardin yolu üzerinden yapılıyor
Diyarbakır'da otobüs seferleri Mardin yolu üzerinden yapılıyor
Sanayi bölgelerinde 255 mesleki eğitim merkezi irtibat bürosu açıldı
Sanayi bölgelerinde 255 mesleki eğitim merkezi irtibat bürosu açıldı
Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, mezarı başında anıldı
Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, mezarı başında anıldı
Uğur Mumcu'nun otomobili Eskişehir'de sergileniyor
Uğur Mumcu'nun otomobili Eskişehir'de sergileniyor
Düzce'de kaza
Düzce'de kaza
Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı
Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı
Protokolden depremzedelere ziyaret
Protokolden depremzedelere ziyaret

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma