Bitlis'ten acı haber!

BİTLİS, (DHA)

Bitlis'te PKK'lı teröristlerin askerlerin kullandığı sivil araca düzenledikleri roketli saldırıda 1 binbaşı şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ile sürücü yaralandı.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Bölükyazı köyü kırsalında saat 14.30 sarılarında PKK'lı teröristler tarafından bir araca roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, isabet alan askerler tarafından kullanılan araçtaki binbaşı ile yanındaki korucu ve sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan binbaşı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Güvenlik korucusu ile sürücünün tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

Saldırının ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bitlis Valiliği, Bölükyazı köyü karsalında PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Bitlis merkez kırsalında 19.07.2019 günü icra edilen operasyonda bölgedeki güvenlik kuvvetlerimize BTÖ mensupları tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı neticesinde Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş şehit edilmiştir. Olay bölgesinde hava destekli operasyon genişletilerek devam etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun."