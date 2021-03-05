Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1538
ALTIN
410.728
DOLAR
7.5184
STERLİN
10.4512
EURO
8.9891
Ankara'da 124 adet kamu konutu ihaleyle satışa çıkarılıyor
Ankara'da 124 adet kamu...
Aydın-Denizli Otoyolu Projesi Yapım Dönemi Müşavirlik Hizmeti Alınacak
Aydın-Denizli Otoyolu Projesi Yapım...
Adalet Bakanlığı 1287 temizlik personel alımı yapacak
Adalet Bakanlığı 1287 temizlik...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11...
11 adet konut alanı imarlı arsa ihaleyle satılacak
11 adet konut alanı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bitlis'te, helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede inceleme

BİNGÖL'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı bölgede kaza kırım ekipleri, inceleme başlattı.

05 Mart 2021 Cuma 09:51
3 Okunma
Bitlis'te, helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede inceleme

Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin dün kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Tatvan Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan 11 askerin naaşı, saat 02.00 sıralarında okunan duanın ardından ambulanslarla Elazığ'a gönderilirken, yaralı 2 askerin tedavisi ise devam ediyor. AFAD, jandarma ve kaza kırım ekipleri, helikopterin düştüğü bölgede incelemelere başladı. Tatvan'a yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve kaza bölgesine yakın olan Çekmece köyüne gelen ekipler, buradan da Nemrut Dağı'nın eteklerindeki kaza bölgesine ulaştı. Kaza kırım ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürerken, jandarma ekipleri de Çekmece köyünde önlem alıp, kaza bölgesine gidişlere izin vermedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BitlisTatvanHelikopterKazaAskerŞehit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri'nden Arap Ligi kararına tepki
Dışişleri'nden Arap Ligi kararına tepki
Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu
Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu
Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit, 2 yaralı
Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit, 2 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aziz milletimizin başı sağ olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aziz milletimizin başı sağ olsun
81 ile yeni genelge: Çalışma saatleri belli oldu
81 ile yeni genelge: Çalışma saatleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
Akkuyu'da 4'üncü ünite için hazırlıklar başladı
Akkuyu'da 4'üncü ünite için hazırlıklar başladı
A400M'nin retrofit faaliyetleri Kayseri'de yapılıyor
A400M'nin retrofit faaliyetleri Kayseri'de yapılıyor
Sanayi yapılarında depremin etkileri 'TSE K 118 Belgesi' ile ortadan kaldırılacak
Sanayi yapılarında depremin etkileri 'TSE K 118 Belgesi' ile ortadan kaldırılacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma