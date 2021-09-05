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Bitlis'te 4 bin kaçak göçmen yakalandı

Bitlis'te 8 ayda 4 bin kaçak göçmen yakalandı

05 Eylül 2021 Pazar 08:31
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Bitlis'te 4 bin kaçak göçmen yakalandı

BİTLİS (DHA) 

Bitlis'te, 2021 yılının ilk 8 ayında 4 bin 96 kaçak göçmen yakalandı, 107 organizatör hakkında adli işlem yapıldı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yurda yasa dışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenlere yönelik çalışmaları sürüyor. Polis ve jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolleri ve güzergahlara yapılan baskınlarda, 2021 yılının ilk 8 ayında 3 bin 176'sı Afganistan, 841'i Pakistan ve 79'u Suriye olmak üzere 4 bin 96 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine gönderilirken, kentte 107 olayda 107 ise organizatör yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BitlisKaçak Göçmen
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