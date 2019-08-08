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Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı kutlandı

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı kutlandı

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı düzenlenen törenlerle kutlandı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:00
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Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı kutlandı

BİTLİS - Törene, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, askeri erkan, kurum amirleri, iş insanları ve öğrenciler katıldı. Program çelenklerin Atatürk anıtına konulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Vali Çağtay, Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve gururunu  yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"3 Mart 1916 günü Bitlis deresinden su yerine kan akıyordu. Bitlis'te bulunan Piyade Alayının ve tüm Bitlis halkının mücadelesine rağmen Bitlis işgal edilmişti. Rus askeri ve Ermeni çetecileri tarafından işgal edilen Bitlis, yaşlısıyla, genciyle, eli silah tutan tüm halkıyla mücadeleye katılmış ve kanlı bir süreç başlamıştı. Ülkemizin dört bir yanında yaşanan işgaller karşısında olduğu gibi Bitlisimizde de içinde bulunduğu dönemin tüm olumsuz şartlarına rağmen aziz milletimiz, saygıdeğer ecdadımız, sahip olduğu manevi gücü ve bağımsızlık inancıyla eşine az rastlanır bir kahramanlık sergilemiştir. 16'ncı Kolordu Komutanı olarak Diyarbakır'a atanan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Bitlis'e gelişi, askerin ve bölge halkının moralini çok yükseltmişti. Çünkü O, 'Anafartalar Kahramanı' olarak isim yapmış, ünü bütün orduya ve Anadolu'ya yayılmış 35 yaşında genç bir generaldi. Bitlis bölgesini inatla savunan düşmana, 6 Ağustos 1916 günü yaptığı taarruzla Bitlis'in Nebat Dağı batı yamaçlarındaki düşman siperleri tamamen ele geçirilmiş, taarruz başarıyla ilerlemişti. Bu sürede Ruslardan 350 asker esir alındı. Bütün birlikler Gazi Mustafa Kemal Paşa komutasında kahramanca dövüşmüşlerdi. Bitlis o zaman nasıl ki Rus askerlerine güvenerek halkımıza zulmeden Ermenilere karşı nasıl direndiyse, bugün de dünyanın çeşitli devletlerinin desteğini alan Ermenilerin kurmuş olduğu terör örgütüne karşı aynı imanla, aynı gayretle yine güvenlik kuvvetlerinin yanında yer alarak, aynı şanlı mücadeleyi vermektedir. Bu vesile ile gerek Bitlis'in kurtuluşunda, gerekse bugün verilen mücadelede şehit olan bütün asker, polis, güvenlik korucusu ve sivil vatandaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum."

Program, öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunları gösterisinin ardından son buldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BitlisDüşman IşgaliKurtuluş
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