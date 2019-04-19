'Birlik' operasyonunda 5 ton toz esrar, böyle ele geçirildi

İZMİR - Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışından deniz yoluyla yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Türkiye'ye getirileceği bilgisi alındı. Bu bilgi üzerine İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Yaklaşık 4 ay süren takip sonucu uyuşturucu kaçakçılarının kimlikleri ve bağlantıları deşifre edildi. Uyuşturucu kaçakçılarının bir bölümünün içinde bulunduğu, Türk bayrağı taşıyan, 'Pervinoğulları' adlı geminin Moritanya, Senegal gibi Afrika ülkelerinden yüklenen uyuşturucu maddeyle Akdeniz üzerinden Türkiye'ye doğru geldiği bilgisi alındı.



LİBYA AÇIKLARINDA OPERASYON



Bu gelişme üzerine İzmir Emniyeti'nin yanı sıra Narkotik Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın koordinesinde, Libya açıklarındaki gemiye operasyon düzenlendi. Uluslararası sularda cumhuriyet tarihinin en büyükleriden biri olduğu bilgisi verilen operasyonda, yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirildi. İzmir merkezli İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu kaçakçısı olan ve 'baron' olarak bilinen İ.Y. ile 15 kişi gözaltına alındı. Operasyonu ilk İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından duyurdu. Soylu, 'Uluslararası sularda muhteşem bir uyuşturucu operasyonu daha. Emniyet, jandarma, sahil güvenlik, narkotik dairesi ve İzmir emniyetini tebrik ediyorum. 4 aylık takibin ayrıntılarını ve sonucunu bakanlığımız açıklayacak. Tekrar tebrikler' mesajını yayımladı.



GEMİ, ALSANCAK LİMANI'NA GETİRİLDİ



Pazartesi günü yapılan operasyondan 4 gün sonra gemi, TCSG 'Umut' gemisine bağlı olarak Alsancak Limanı'na getirildi. Bu sırada hem denizden hem de havadan güvenlik önlemleri alındı. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Sahil Güvenlik, Ege Bölge Komutanı Albay Mete Çağlar, İl Jandarma Komutanı Ferdi Korkmaz da limana gelip, operasyonu gerçekleştiren timi tebrik etti. Güvenlik güçleri de fotoğraf çektirdi. Ele geçirilen uyuşturucu, daha sonra limandaki alanda sergilendi.



İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, burada yaptığı basın açıklamasında, cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından birinin 1400 kilometre uzaklıkta, hiçbir ülkeden yardım almadan, milli gemilerle yapıldığını söyledi.