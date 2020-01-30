Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
119850
ALTIN
302.244
DOLAR
5.9798
STERLİN
7.8327
EURO
6.5955
Öğrenciler karne hediyesi olarak robotla eğlendi
Öğrenciler karne hediyesi olarak robotla...
Konyaspor, Robert Mak'ı renklerine bağladı
Konyaspor, Robert Mak'ı renklerine bağladı
Amerikalı profesör 112 ülke gezdi Türkiye’ye yerleşti
Amerikalı profesör 112 ülke gezdi...
Coronovirüse nar kabuğu, zerdeçal ve zencefil tavsiyesi
Coronovirüse nar kabuğu, zerdeçal ve...
TEKSÜT Bandırma BK, Avrupa'da Son 16'da
TEKSÜT Bandırma BK, Avrupa'da Son...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
İzmir için korkutan uyarı
Kapat

Birkaç hafta içinde biz de eylem planlarımızı açıklayacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çin'den gelecek turist beklentimiz maksimum 550 bin civarında. Bunun bir kısmını kaybetmek Türkiye'nin 2020 hedeflerine erişemeyeceği anlamına gelmiyor" dedi.

Birkaç hafta içinde biz de eylem planlarımızı açıklayacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çin'den gelecek turist beklentimiz maksimum 550 bin civarında. Bunun bir kısmını kaybetmek Türkiye'nin 2020 hedeflerine erişemeyeceği anlamına gelmiyor" dedi.

30 Ocak 2020 Perşembe 16:40
13 Okunma
Birkaç hafta içinde biz de eylem planlarımızı açıklayacağız

İSTANBUL - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Fuarı'nın açılışını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çin'de görülen Korona virüsünün Türkiye'de turizmi etkisi üzerine Bakan Ersoy "Çin'den 2019 itibarıyla 419 bin turist gelmiş olacak. 2020 yılı için yüzde 15-20 büyüme öngörüsünde bulunmuştuk. Bu virüsün ilk 14 günlük gelişimi çok önemli. 14 günden sonra kesin uygulama planları Çin ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklığa kavuşacak" dedi.

Ersoy, "Bizde bu bağlamda Çin'den beklentilerimizi revize edeceğiz. Ama Türkiye'nin genel hedeflerini etkiler mi diye bakarsak, 2019'da 52 milyonun üzerinde turistle kapatan bir Türkiye'yi konuşuyoruz. 2020 hedefimiz de 58 milyonu aşmak. Çin'den gelecek turist beklentimiz maksimum 550 bin civarında. Bunun bir kısmını kaybetmek Türkiye'nin 2020 hedeflerine erişemeyeceği anlamına gelmiyor. Biz bunu başka pazarlardan nasıl telafi ederiz konusunda çalışmalara başladık. Şu an kesinleşmiş bir şey yok. Birkaç hafta içinde biz de eylem planlarımızı açıklayacağız. Gelişmeleri adım adım izliyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ErsoyTurizmEylem PlanlarıÇinVirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THY'den Çin uçuşlarıyla ilgili açıklama
THY'den Çin uçuşlarıyla ilgili açıklama
İzmir için korkutan uyarı
İzmir için korkutan uyarı
Akdeniz'de art arda depremler
Akdeniz'de art arda depremler
Suriye sınırına gece sevkiyatı
Suriye sınırına gece sevkiyatı
'Kapan-5 Gabar Operasyonu' başlatıldı
'Kapan-5 Gabar Operasyonu' başlatıldı
AFAD: Deprem sonrası 79 milyon 600 bin yardım toplandı
AFAD: Deprem sonrası 79 milyon 600 bin yardım toplandı
Türkler Çin'den erken dönüyor
Türkler Çin'den erken dönüyor
Deprem bölgesinde inşaatlar durduruldu
Deprem bölgesinde inşaatlar durduruldu
Elazığ'da AFAD'ın deposu yardımlarla doldu
Elazığ'da AFAD'ın deposu yardımlarla doldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans