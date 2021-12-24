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BİRECİK'İN EN GENÇ MUHTARI MEHMET ŞAHİN 10 YILDA YAPILAMAYAN HİZMETLERİ 1 YILA SIĞDIRDI

24 Aralık 2021 Cuma 14:16
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BİRECİK'İN EN GENÇ MUHTARI MEHMET ŞAHİN 10 YILDA YAPILAMAYAN HİZMETLERİ 1 YILA SIĞDIRDI

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA 

Birecik ilçesinde genç dinamik halkın sevgisini kazanmış halk adamı örnek mahalle muhtarı Saha Mahallesi Muhtarı Mehmet şahin. Mahallesine yaptığı çalışmaları ile ilklere imza atmaya devam ediyor. 

Birecik Saha Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin, Usta Gazeteci Abdullah Yiğit `e 10 yılda yapılamayan hizmetleri 1 yıla sığdırdı diyerek çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. 

Şahin, Değerli Mahalle Sakinlerim Değerli Hemşerilerim Bugün Umutsuz Olmanın Ve Yılgınlığın Zamanı Değildir. Bütün Sorunlarımızı Barışarak, Dayanışarak, Birlik İçinde Çözebiliriz Hiçbir Vatandaşımızı Ötelemeden, Örselemeden Yürek Yüreğe Verip Büyük Bir Kardeşlik Ülkesi Olacağız 

Bugüne Kadar Hiçbir Kurum Ve Kuruluştan Destek Almadan Tamamı Bizim Öncülüğümüzde Hayırsever Vatandaşların Yardımıyla Yapmış Olduğumuz Hizmetlerimiz devam etmekte işimiz gücümüz mahallemizi en güzel yere getirmek için çalışmalarımız devam etmekte. 

Mahallemizde taziye evi, cami, inşaatta olan Kur `an kursumuz, Futbol sahası, 3 dönüm içerisinde çocuk oyun alan parkı Mahallemize göreve geldiğimizden günden bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetlerimiz ve yapacağımız hizmetlerimiz devam ediyor.

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