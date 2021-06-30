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Bir Mimarın Senfonisi: Ozan Demirbaş

Türkiye genelinde birçok projede imzası bulunan ünlü Mimarın konseptleri göz alıyor!

30 Haziran 2021 Çarşamba 14:53
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Bir Mimarın Senfonisi: Ozan Demirbaş

HABER: ASLAN SAYIM


İnşaat ve Mimarlık alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkat çeken birçok projeye imzasını atan DEMİRBAŞ, talep edilen proje için kendine özgü stilini ve modern çizgileri bir araya getiriyor. Düşsel bir çember oluşturarak hayalleri özgün projelere çeviren Y. Mimar Ozan DEMİRBAŞ çalışmaları hakkında şunları dile getiriyor: 

“Bir Yüksek Mimar olarak öncelikli amacım müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak. Müşterilerimin taleplerini, hayallerini onlara sunarak karşılamak. En iyi hizmeti sunmak için mimarlık ve iç mimarlık alanındaki yenilikleri yakından takip etmek, mimarlık ve iç mimarlık alanındaki araştırma ve çalışmalarıma devam ederek bu alana katkıda bulunabilmek.” 

Şıklık, Kalite ve Konfor!

Konut, otel, restoran, mağaza, kafe, rezidans, daire, ofis, okul, iş merkezi, spor salonu ve benzeri birçok seçkin projesinin yanı sıra Zorlu Center bünyesindeki 120’yi aşkın rezidansın da iç dekorasyonuna imzasını atan Y. Mimar Ozan DEMİRBAŞ, şık yaşam alanlarını oluştururken kalite ve konforu göz ardı etmemiş, daire sahiplerine muhteşem detaylar ve ayrıntılardan oluşan projeler sunmuştur. 

Aynı zamanda Mimar Ozan DEMİRBAŞ’ın, kendine has mimariye sahip denizi, muhteşem koylarıyla tam bir cennet olan ve bunlara benzer daha birçok özelliği içinde barındıranEge’nin incisi Bodrum merkezine 13 km uzaklıkta olan, Gökçebel mevkiinde “DEO Yalıkavak Projesi” adı altında, sınırlı sayıda inşa edilen villa projesi de bulunmaktadır.

Geniş metrekareleri, teknolojiden güç alan akıllı ev sistemi donanımlarına sahip yapımı devam eden villaların 2022 yılında ev sahipleriyle buluşacağı bekleniyor.

Son Güncelleme: 30.06.2021 15:00
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Bir Mimarın Senfonisi: Ozan Demirbaş
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