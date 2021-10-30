Bingöl’de satılık arsa ve bina

Bingöl’de 3.980,54 m² arsada iki katlı bina satılacak

Bingöl İl, Merkez İlçe, 103 Ada, 13 Parsel, ARDIÇTEPE Köyü, Bani mevkii,Organize Sanayi Bölgesindeki tam hisseli iki katlı bina ve arsa T.C. Bingöl İcra Dairesi tarafından açık artırma usulüyle satılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 3,980 m2 yüzölçümündeki arsanın kıymeti 1.176.632 TL.’dir.

Açık artırma, 7 Aralık 2021 günü saat 10.35-10.40 arasında Bingöl Adliyesi Ek Bina. Zemin Kat. Konferans Salonu. Merkez/BİNGÖL adresinde yapılacaktır.