Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,061.61
ALTIN
808.55
DOLAR
13.83
STERLİN
18.86
EURO
15.71
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy...
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi sözleşmeli...
Maltepe Üniversitesi araç satışı yapacak
Maltepe Üniversitesi araç satışı...
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Beyaza bürünen Edirne'de hava buz kesti

12 Ocak 2022 Çarşamba 13:33
9 Okunma
Beyaza bürünen Edirne'de hava buz kesti

EDİRNE - Edirne'de dün öğle saatlerinde başlayan gece de yer yer etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Termometrelerin gece eksi 8, gündüz ise eksi 2 dereceyi gösterdiği kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisini giren Edirne’de dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, gece de etkili oldu. Kenti beyaza bürüyen kar, soğuk hava ile birlikte buzlanmaya neden oldu. Sabah işlerine gitmek için evden çıkanlar zor anlar yaşadı, trafikte aksamalar meydana geldi. Polis ekipleri, kavşaklarda önlem alarak uyarılarda bulundu.

HAVA DAHA DA BUZ KESECEK

Hava sıcaklığının gece eksi 8, gündüz ise eksi 2 derece olduğu kentte; meteoroloji yetkilileri bugün ve yarın kar yağışının beklenmediğini ancak soğuk havanın etkisini artıracağını söyledi. Yetkililer, bu geceden itibaren sıcaklığın daha da düşeceğini belirterek, buz ve don uyarısı yaptı.

ÇOCUKLAR KAR TOPU OYNADI

​Hava sıcaklığının eksi 2 derece ölçüldüğü Keşan ilçesinde de gece saatlerinde kar yağışı başladı. Cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken, evlerinin önüne çıkan çocuklar kar topu oynadı. Karayolları ekipleri yollarda olası buzlanma ve kar birikmesine karşı tuzlama ve kar küreme çalışması yapmak üzere hazır bekletiliyor. Kar yağışının öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EdirneHava Buz Kesti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trakya'da hava sıcaklıkları 6 ila 12 derece azalıyor
Trakya'da hava sıcaklıkları 6 ila 12 derece azalıyor
Jandarma kadın astsubaylar, köylerde KADES'i anlattı
Jandarma kadın astsubaylar, köylerde KADES'i anlattı
Zigana Tüneli'nde ışık görme töreni düzenlenecek
Zigana Tüneli'nde ışık görme töreni düzenlenecek
Tekirdağ'da fırtına ve kar; eğitim uçuşları ile deniz seferleri iptal
Tekirdağ'da fırtına ve kar; eğitim uçuşları ile deniz seferleri iptal
Bakan Pakdemirli, 27 maddelik 'İklim Değişikliği ve Tarım' raporunu açıkladı
Bakan Pakdemirli, 27 maddelik 'İklim Değişikliği ve Tarım' raporunu açıkladı
RTÜK Başkanı Şahin: Şiddet vakalarını izlemiyorum
RTÜK Başkanı Şahin: Şiddet vakalarını izlemiyorum
Kazada hayatını kaybeden 4 itfaiye personeli için tören düzenlendi
Kazada hayatını kaybeden 4 itfaiye personeli için tören düzenlendi
DEVA’LI GENÇLERDEN ÖZGÜR BASIN ÇAĞRISI
DEVA’LI GENÇLERDEN ÖZGÜR BASIN ÇAĞRISI
Bakan Pakdemirli : Bu sene 55 helikopterle yangın sezonuna giriyor olacağız
Bakan Pakdemirli : Bu sene 55 helikopterle yangın sezonuna giriyor olacağız

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma