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'Belediyelerin siyasi parti aidiyetine bakılmaksızın inceleme yapılmakta'

İÇİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Belediyelerle ilgili herhangi bir ihbar, başvuru ve şikayet olması durumunda, belediyenin siyasi parti aidiyetine bakılmaksızın gerekli inceleme, araştırma ve soruşturmalar yapılmaktadır" dedi.

13 Haziran 2020 Cumartesi 16:18
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'Belediyelerin siyasi parti aidiyetine bakılmaksızın inceleme yapılmakta'

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, yaptığı yazılı açıklamasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyu gündeme getirdiği aktarılarak, CHP'li belediyelere sürekli müfettiş görevlendirilmesine rağmen, bazı iddialar ile ilgili AK Parti’li Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma açılıp açılmayacağının merak edildiğinin ifade edildiğini belirtti.

'SORUŞTURMA SÜRÜYOR'

Sözcü Çataklı, bahse konu iddialarla ilgili, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı ile 14 Nisan'da soruşturma açıldığını belirterek, "Mülkiye müfettişi soruşturmasını halen sürdürmektedir. Belediyelerle ilgili herhangi bir ihbar, başvuru ve şikayet olması durumunda, belediyenin siyasi parti aidiyetine bakılmaksızın gerekli inceleme, araştırma ve soruşturmalar yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıBelediyeInceleme
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