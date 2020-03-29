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Belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak

RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre belediyelerin, borçlarına karşılık vergi payı ödemelerinden 3 ay kesinti yapılmayacak.

29 Mart 2020 Pazar 08:43
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Belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, belediyelere salgınla mücadelede kaynak sağlandı. Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinden borçlarına karşılık yapılan kesintinin, 3 ay boyunca yapılmayacağı açıklandı. Yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:


"Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesintilere ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair esasların yürürlüğe konulmasına 5779 sayılı kanunun 7. maddesi gereğince karar verilmiştir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteBelediyeKesintiBorçPara
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