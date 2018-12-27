Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi

Aksaray'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlde yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksaray Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime Perşembe günü için bir gün ara verildiği, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

KARLIOVA'DA OKULLARA 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle perşembe günü tatil edildi.



Karlıova ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. İlçede 20 dolayında köy yolunun ulaşıma kapanmasıyla Kaymakamlık, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki okulları 27 Aralık perşembe günü tatil etme kararı aldı.

SİVAS'TA OKULLAR BİR GÜN SÜREYLE TATİL EDİLDİ

Sivas Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okulların yarın da (perşembe) tatil edilmesi kararını aldı. Hamile ve engelli kamu personelleri de izinli sayılacak.



Sivas'ta bu sabah etkisini gösteren kar nedeniyle eğitime verilen 1 günlük ara uzatıldı. Sivas Meteoroloji Müdürlüğü’nün hava tahmin raporlarını değerlendiren Sivas Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmesi nedeniyle okulların yarın da (perşembe) tatil edilmesine karar verdi. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının, 27.12.2018 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır."

BİNGÖL'DE 'KAR' TATİLİ

Bingöl’de, yoğun kar ve tipi nedeniyle 4 ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar ile il merkezi ve Yayladere ilçesindeki taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Bingöl Valiliği, Karlıova, Adaklı, Kiğı ve Yedisu ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile kent merkezi ve Yayladere ilçesinde taşımalı eğitimin yapıldığı okullarda eğitime yarın (perşembe) ara verildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Karlıova, Adaklı, Kiğı ve Yedisu ilçelerimizde tüm ilk ve orta dereceli okullarda, il merkezi ve Yayladere ilçelerimizde ise eğitim ve öğretime taşımalı katılan öğrencilerimiz için 27 Aralık 2018 Perşembe günü 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir."

ADIYAMAN'IN ÇELİKHAN İLÇESİNDE OKULLARA 'KAR' TATİLİ

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde, yoğun kar nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı köy yolları, kar nedeniyle kapanırken ilçe merkezinde de kar kalınlığı arttı. Yarın da devam etmesi beklenen kar nedeniyle ilçede okullar 1 gün tatil edildi. Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, yaptığı yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe hıfzıssıhha kurulu almış olduğu kararıyla (27 Aralık Perşembe günü) yarın ilçe genelinde tatil kararı alınmıştır" dedi.

ORDU'NUN 12 İLÇESİNDEKİ OKULLARA 'KAR' TATİLİ

Ordu’da, dün geceden itibaren etkili olan yoğun kar nedeniyle 12 ilçede, okullar yarın (perşembe) tatil edildi.



Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı ilçelerde bugün olduğu gibi yarın da (perşembe) okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtilerek, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde perşembe günü okullarda eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.

TUNCELİ'NİN BAZI İLÇELERİNDEKİ OKULLARA 'KAR' TATİLİ

Tunceli'de, kar nedeniyle merkez ile Hozat, Ovacık, Nazimiye, Pülümür ve Mazgirt ilçelerindeki okullarda, Pertek ve Çemişgezek ilçesinde ise taşımalı eğitim verilen okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Konuyla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, 26 Aralık günü ilimizde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının perşembe günü öğle saatlerine kadar yoğun olacağı tahmin edilmektedir. Kar yağışının ardından ilimizde hava sıcaklıkları bir süre gündüz vakitleri dahil sıfır derecenin altında seyredeceğinden, yoğun kar yağışı ile buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Bu çerçevede yoğun kar yağışı neticesinde özellikle ara yollarda meydana gelebilecek don ve buzlanmanın araç trafiği ve yaya ulaşımını olumsuz etkileyeceği değerlendirilmektedir. Bu sebeplerden dolayı herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve rehberlik araştırma merkezleri ile Halk Eğitim Merkezleri'nde, Tunceli merkez, Hozat, Nazimiye, Mazgirt, Pülümür ve Ovacık ilçelerinin tamamında, Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamında olan yerlerde 27 Aralık 2018 Perşembe günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir."

MALATYA'DA EĞİTİME KAR TATİLİ

Malatya’nın Hekimhan, Arapgir, Kuluncak ve Pütürge ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

Malatya'nın Hekimhan, Arapgir, Kuluncak ve Pütürge ilçesinde öğleden sonra başlayan kar yağışı şiddetini artırdı. Kar nedeniyle ilçe merkezleri beyaza bürünürken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma dolayısıyla öğrencilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla söz konusu ilçelerde okulların tatil edildiğini açıkladı.