Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
88967
ALTIN
242.925
DOLAR
5.8912
STERLİN
7.4473
EURO
6.5616
Liseli Kızlarımız Avrupa'da Mesleki Eğitim Alıyor
Liseli Kızlarımız Avrupa'da Mesleki Eğitim...
 Naim Filminin Kadrosu Belli Oldu
 Naim Filminin Kadrosu Belli Oldu
Yazın albümü Doğulu’dan Geldi
Yazın albümü Doğulu’dan Geldi
Selda Bağcan Deniz Toprak'a El Verdi
Selda Bağcan Deniz Toprak'a El...
Hangi Resmî Tatilde Nereye Gitmeli?
Hangi Resmî Tatilde Nereye Gitmeli?

Bayramda yola çıkacaklara hayat kurtaracak uyarılar

Trafik ve Yol Güvenliği Uzmanı Dr. Suat Sarı, Ramazan Bayramı'nda uzun yola çıkacaklar için uyarılarda bulundu. Sarı, "Sürücüler 3 saatten fazla araç kullanmasın, yorgunluk yapan ve uyku getiren yiyecek ve içeceklerden uzak dursunlar" dedi.

Bayramda yola çıkacaklara hayat kurtaracak uyarılar

Trafik ve Yol Güvenliği Uzmanı Dr. Suat Sarı, Ramazan Bayramı'nda uzun yola çıkacaklar için uyarılarda bulundu. Sarı, "Sürücüler 3 saatten fazla araç kullanmasın, yorgunluk yapan ve uyku getiren yiyecek ve içeceklerden uzak dursunlar" dedi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 12:25
12 Okunma
Bayramda yola çıkacaklara hayat kurtaracak uyarılar

İSTANBUL - Her bayramda Türkiye'de yaklaşık 100 kişinin öldüğünü bine yakın kişinin de yaralandığını söyleyen Dr. Suat Sarı, "Büyükşehir belediyelerinin birçok üst geçidi ve billboardları var. Bayramdan bir hafta önce buralara 'kurban siz olmayın' gibi yazılar, bilgilendirici afişler asılabilir. İstanbul'da 5 yıl önce böyle bir uygulama yaptık, kazalar yüzde 5 azaldı" diye konuştu. 

ARAÇ KULLANIRKEN TELEFONLA KONUŞMAYIN

Gece araç kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Suat Sarı, "Yorgunluk yapan ve uyku getiren yiyecek ve içeceklerden uzak durmak gerekiyor. Araç kullanırken kesinlikle telefonla konuşmasınlar. Düzenli aldıkları ilaç varsa uyku yapıp yapmadığını mutlaka kontrol etsinler" ifadelerini kullandı.  

UZUN YOLLARDA MOLA ŞART

Sarı, "Trafik yönetmeliğine göre bir sürücünün 4,5 saatten fazla araç kullanmamalıdır.  Ama bayramlarda yoğunluk çok oluyor. Benim önerim, 3 saatten fazla araba kullanmasınlar. Yarım saat dinlensinler, dinlendikleri yerde de uyku getiren gıda ürünlerinden uzak dursunlar" diye konuştu. 

9 GÜNLÜK TATİL İÇİN 9 UYARI

Emniyet kemerinin mutlaka takılı olması gerektiğini aktaran  Sarı, "Her defasında emniyet kemeri takılı olsun. Emniyet kemeri takılı olması ile 50 kişinin bu bayramda hayatta kalması mümkündür. Çocukları emniyete alın. Hız yapmayın. Alkol almayın, etkisini bilmediğiniz ilacın etkisi altında araç kullanmayın. Acemi sürücülerin yanlarında arkadaşı ile uzun yola çıkmasına izin vermeyin. Aracın güvenlik donanımlarını öğrenin ve nasıl kullanılması gerektiğini bilin. Aracın servis bakımını yaptırın. Hem kendiniz hem araç için ekstra su alın. Yola çıkmadan önce iyi uyuyun. Yolda yorgunluk için belli aralıklarla mola verin" dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 30.05.2019 05:26
Anahtar Kelimeler:
Hayat Kurtaracak UyarılarRamazan BayramıTrafik Ve Yol Güvenliği Uzmanı Dr. Suat Sarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizli'de sıcaktan asfalt eridi
Denizli'de sıcaktan asfalt eridi
1 polisin şehit olduğu çatışma soruşturmasında tutuklu sayısı 14'e çıktı
1 polisin şehit olduğu çatışma soruşturmasında tutuklu sayısı 14'e çıktı
Trafik kazalarında bir yılda 6 bin 675 kişi yaşamını yitirdi
Trafik kazalarında bir yılda 6 bin 675 kişi yaşamını yitirdi
Ankara'da Kara Havacılık Komutanlığı davasında karar çıktı
Ankara'da Kara Havacılık Komutanlığı davasında karar çıktı
Varank: TSE, Akkuyu'ya test ve lisanslama konularında hizmet verecek
Varank: TSE, Akkuyu'ya test ve lisanslama konularında hizmet verecek
Bakan Selçuk: Çocuklarımızın durumlarını yakından takip ediyoruz
Bakan Selçuk: Çocuklarımızın durumlarını yakından takip ediyoruz
Adana'da DEAŞ operasyonu!
Adana'da DEAŞ operasyonu!
Doğa harikası Gölbaşı Gölü, turizme kazandırılıyor
Doğa harikası Gölbaşı Gölü, turizme kazandırılıyor
Çıralı, Olimpos ve Adrasan için 'rezervasyonsuz gelmeyin' uyarısı
Çıralı, Olimpos ve Adrasan için 'rezervasyonsuz gelmeyin' uyarısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans