Bayram öncesi 81 ilde denetim

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi ülke genelinde 'Türkiye Güven-Huzur' uygulaması yaptı.



'ARANAN 1473 KİŞİ YAKALANDI'



62 bin 95 personel ve 214 dedektör köpeğin katılımıyla halkın yoğun olarak bulunabileceği 5 bin 539 noktada yapılan uygulamada, 590 bin 705 kişi sorgulandı. Sorgulama sonucu çeşitli suçlardan aranan 1473 kişi yakalanırken, 1650 kişiye adli-idari işlem yapıldı ve 87 kişi de gözaltına alındı. Ayrıca 5'i çocuk olmak üzere 49 kayıp şahıs bulundu. Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada, 179 bin 225 araç kontrol edildi, 5 bin 289 araca işlem yapıldı. Uygulamada 594 aranan araç tespit edilirken, 538 araç da trafikten menedildi. Uygulama kapsamında, 3 bin 472 metruk bina kontrol edildi ve 27 bin 942 umuma açık iş yeri denetlendi. Denetimler sonucu 115 umuma açık iş yerine işlem yapıldı, 4 iş yeri de kapatıldı. Uygulamada çok sayıda silah ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.