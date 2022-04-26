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Bayır Deresi, kirlilikten yeşile büründü, üzeri çöplerle kaplandı

26 Nisan 2022 Salı 11:15
Bayır Deresi, kirlilikten yeşile büründü, üzeri çöplerle kaplandı

EDİRNE - Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin kolu olan Bayır Deresi, atıklarla kirlenip, büründüğü yeşil renkte akarken, çöplüğe döndü. At ölüsünün de görüldüğü derenin çevresindeki evlerde oturanlar, kirliliğe tepki gösterdi. Derede daha önce balık tuttuklarını söyleyen Ramiz Millet, "Sinektir, pisliktir, her şey burada. Temiz olursa daha iyi olur. Sinekten akşamları uyunmuyor" dedi.

Meriç ve Tunca Nehri'nin kollarından biri olan Bayır Deresi'nin Yıldırım Mahallesi, Kazanova ve Kirazlık mevkisinden geçen kısmı, atıklarla kirletilince yeşil renkte akmaya başlarken, aynı zamanda çöplüğe döndü. Plastik, sanayi ve evsel atıkların öbek oluşturduğu derede, hayvan çiftliklerinden atılan atıklar da çevre kirliliğine neden oluyor. Çöplüğe dönen derede at ölüsünün olduğu da görüldü. 

'ESKİDEN BALIK TUTUYORDUK'

Bölge halkından Ramiz Millet, derenin önceki yıllarda temiz aktığını söyledi. Derenin geçen yıl temizlendiği ancak atıklarla tekrar kirletildiğini belirten Millet, "Biz burada eskiden balık tutuyorduk. Buralar çok temizdi. Şimdi buralar çok pis durumda. Avrupa'dan giriş kapımız var ama ben bu mahallede olmaktan utanıyorum. Buraya geçici değil de kalıcı çözümler istiyoruz. Geçen sene temizlendi ama yine aynı oldu. Geçici bir şeyler yaptılar, temizlediler ama şu anda yine aynı. Değişen hiçbir şey yok, halkımız atıyor. Temiz olması lazım ama atıyorlar. Her şeyi yığıyorlar. Halkımızdan buralara bir şey atılmamasını istiyoruz. Buraların temiz olmasını istiyoruz. Sinektir, pisliktir, her şey burada. Temiz olursa daha iyi olur. Sinekten akşamları uyunmuyor. Çok pis. Havalar ısındı, sinekler de çoğalacak" dedi.

'ZEHİRLİ ATIK GELİYOR'

Dere kenarında evi bulunan Aslan Mehmetoğlu ise "Derenin hali de ortada. Derenin suyu o kadar temizdi ki biz buradan balık tutuyorduk. Zurna balığı, yayın, sazan balığı tutardık. Şimdi bırakın balık tutmayı, kurbağadan başka bir şey yok. Benim tahminim, buraya bir yerlerden zehirli atık geliyor gibi düşünüyorum. Temizlense daha iyi olur. Gördüğünüz gibi bataklık. Devamlı sinek var. Bataklık olduğu için çok zor. Kendi şartlarımızda yaşıyoruz ama bu dere temizlenirse daha iyi olur. Çünkü burada yaşayan insanlar var" diye konuştu. 

Geçen yıl kirlilikten yeşile bürünen ve atıklarla çöplüğe dönen Bayır Deresi'nde, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından iş makineleri ile geçen yılın Ekim ayında temizlik yapmıştı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bayır DeresiKirlilik
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