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"Başkentlilere daha temiz Mogan Gölü bırakacağız"

14 Aralık 2021 Salı 14:16
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"Başkentlilere daha temiz Mogan Gölü bırakacağız"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde kirliliğe neden olan çamur, bitki kökü ve yosunları temizleme çalışmalarına devam ettiklerini belirtip, "Çalışmalarımızı 9 Haziran 2022'de tamamlayarak başkentlilerimize çok daha temiz, kokusuz ve canlı bir Mogan Gölü bırakacağız. Göldeki metan gazı patlamaları ile birlikte koku ve balık ölümlerinin önüne geçeceğiz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Gölbaşı'nda bulunan Mogan Gölü'nde incelemede bulunarak, 'Dip Çamuru Temizleme Projesi'nde gelinen son duruma ilişkin bilgi verdi. Karaismailoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile imzaladıkları protokolle Mogan Gölü'nde kirliliğe neden olan çamur, bitki kökü ve yosunları temizleme çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Projenin ikinci etap çalışmalarının önemli bir bölümünü geride bıraktık. Çabalarımız sayesinde çamur taramasında yüzde 91'lik ilerleme kaydettik. Aynı şekilde toplanan çamurların sudan arındırılması da yüzde 88 oranında gerçekleşti" diye konuştu. 

'KOKU VE BALIK ÖLÜMLERİNİN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ'

Bakan Karaismailoğlu, 9 Ekim 2020'de başlatılan çalışmalarda bugüne kadar 3 milyon 12 bin metreküpün üzerinde çamur taradıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Gölden alınan sulu çamuru filtrelerle süzerek temiz suyu tekrar göle bırakıyoruz. Böylece 580 bin metreküplük sudan arındırılmış atığı da dönüşüm sahasına seriyoruz. Çalışmalarımızı 9 Haziran 2022'de tamamlayarak başkentlilerimize çok daha temiz, kokusuz ve canlı bir Mogan Gölü bırakacağız. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, göl üzerindeki ekosistemin tekrar canlanmasını sağlayacağız. Bu şekilde göldeki metan gazı patlamaları ile birlikte koku ve balık ölümlerinin önüne geçeceğiz. Çalışmalarımız sonrasında canlanacak göl, su canlıları ve kuşların da yaşam alanı olmaya devam edecek. Bu, Mogan Gölü üzerinde yaptığımız 2'nci projemiz. İlk projemizi, 2017-2019 yılları arasında gerçekleştirmiştik. İlk etap temizleme projemizde de 3 milyon metreküplük sulu çamuru tarayıp süzmüştük. Bu şekilde oluşan 125 bin metreküplük bitki kökü ve yosunu da yine aynı şekilde değerlendirmiştik. 2'nci projemiz de tamamlandığında, Mogan Gölü’nde toplamda 6 milyon metreküplük çamuru taramış olacağız."

'2053 VİZYONUMUZUN EN İDDİALI HEDEFİ'

Bakan Karaismailoğlu, 2053 hedeflerinin, emisyon oranını sıfıra indirmek olduğunu belirterek, "'Yeşil Kalkınma Devrimi', 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefidir. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, tüm bakanlıklarımızla beraber 'Yeşil Kalkınma Modeli'ni hayata geçirmek için kararlılığımızı sürdüreceğiz. Çevresel fayda oluşturmak, hem bakanlığımızın hem de hükümetlerimizin her zaman öncelikli hedeflerinden olmuştur. Bu amaçla yaptığımız yatırımlarla yıllık toplam 975 milyon ton değerinde karbon emisyon tasarrufu, 20 milyon dolar değerinde kağıt tasarrufu, toplam 780 bin ağaca eşdeğer karbon emisyon tasarrufu sağladık" diye konuştu. 

Bakan Karaismailoğlu, açıklamalarının ardından basın mensupları ile tekneye binerek, Mogan Gölü’nde yapılan çalışmaları inceledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluMogan Gölü
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