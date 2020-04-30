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Başkan ve eşine silahlı saldırıyla ilgili yeni gelişme

Burdur'un Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı Mümtaz Şenel (68) ile eşi Fatma Şenel'in (64) evlerinde uğradıkları silahlı saldırının azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Evren Erdem'in oğlu N.E.E., "Ölü Yeşilova Belediye Başkanı, Allah rahmet eylesin" notuyla bıçak fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındı. İfadesinin ardından şüpheli, Burdur sınırlarına girmeme kaydı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

30 Nisan 2020 Perşembe 08:13
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Başkan ve eşine silahlı saldırıyla ilgili yeni gelişme

Burdur'un Yeşilova ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, Koyunlar Çeşme Mahallesi'ndeki evlerine 20 Nisan günü saat 04.30'da gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından ayaklarından kurşunlandı. İlk tedavileri Yeşilova Devlet Hastanesi'nde yapılan Şenel çifti daha sonra Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Başkan Şenel burada sol ayağından ameliyat edildi. Şenel çifti 4 günlük tedavinin adından taburcu oldu.

Başkan Mümtaz Şenel olayın mülkiyeti belediyeye ait Salda Gölü kenarındaki Salda Lake Oteli’nin ruhsatının iptal edilmesi sebebiyle gerçekleştiğini iddia etti. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen Evren Erdem ile Şenol Gürcan ve Deniz Bağ tutuklanarak, Burdur Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

GÖZALTINA ALINIP, BIRAKILDI

Tutuklanan Evren Erdem'in oğlu N.E.E. ise olayın ardından sosyal medya hesabında bıçak fotoğrafının altına, "Ölü Yeşilova Belediye Başkanı, Allah rahmet eylesin" notuyla paylaşım yaptığı gerekçesiyle Antalya'da gözaltına alındı. N.E.E., Antalya Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla ifade verdi. N.E.E., Yeşilova Sulh Ceza Hakimliği'nce Burdur sınırlarına girmeme kaydı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. N.E.E.'nin savunmasında paylaşımı kendisinin yapmadığını, hesabının çalındığını ileri sürdüğü öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BurdurYeşilovaBelediyeBaşkanMümtaz ŞenelSilahSaldırı
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