Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Başarılı bilim insanının 3 özelliğini açıkladı
Son Dakika
Başarılı bilim insanının 3 özelliğini...
İkinci el otomobilde taksitli satış talep görüyor
Son Dakika
İkinci el otomobilde taksitli satış...
Ordu'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
Son Dakika
Ordu'da bıçaklı kavga: 1'i ağır...
Bir yaşındaki çocuk, 5'inci kattan düştü
Son Dakika
Bir yaşındaki çocuk, 5'inci kattan...
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Son Dakika
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Başarılı bilim insanının 3 özelliğini açıkladı

NOBEL ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, "Başarılı bir bilim insanında üç temel özelliğin bulunması gerektiğine inanıyorum. Bilgiye dayalı yaratıcılık, sıkı çalışmak ve başarısızlık karşısında direnmek. Bilim insanı bilgiden ve ilimden başka biat edecek yer tanımaz" dedi.

12 Temmuz 2020 Pazar 18:19
0 Okunma
Başarılı bilim insanının 3 özelliğini açıkladı

Kültür Ocağı Vakfı'nın (KOCAV) yayın hayatına kazandırdığı 'Düşünce' Dergisinin 10’'ncu sayısında Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar ile yapılan bir söyleşiye yer verildi. Dosya konusu 'üniversite' olarak belirlenen dergideki söyleşisinde Sancar, çocukluğundan Amerika'ya uzanan eğitim yolculuğuna, üniversitelerde özgür düşüncenin öneminden din, siyaset ve milliyetçilik anlayışına kadar pek çok konuda soruyu yanıtladı.

Bilime yeteri kadar özgürlük alanı verilip destek çıkılırsa, yaratıcı araştırmacılardan beklenmedik büyük sonuçlar çıkabileceğini ifade eden Sancar, "Başarılı bir bilim insanında üç temel özelliğin bulunması gerektiğine inanıyorum. Bilgiye dayalı yaratıcılık, sıkı çalışmak ve başarısızlık karşısında direnmek. Bilim insanı bilgiden ve ilimden başka biat edecek yer tanımaz. Bu işe siyaset ve para açısından bakarsanız yanılırsınız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Aziz Sancar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlıktan 'Kahramanlık Türküleri Konseri'
Bakanlıktan 'Kahramanlık Türküleri Konseri'
Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 344'e yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 344'e yükseldi
İletişim Başkanı Altun'dan, 'Ayasofya' açıklaması
İletişim Başkanı Altun'dan, 'Ayasofya' açıklaması
Albayrak'tan, 'Srebrenitsa katliamı' mesajı
Albayrak'tan, 'Srebrenitsa katliamı' mesajı
Ünlüler Srebrenica kurbanlarının isimlerini okudu
Ünlüler Srebrenica kurbanlarının isimlerini okudu
Ayasofya'da ilk namaz 24 Temmuz'da
Ayasofya'da ilk namaz 24 Temmuz'da
Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 323'e yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 323'e yükseldi
'Türkiye en çok uluslararası yardım yapan ülkedir'
'Türkiye en çok uluslararası yardım yapan ülkedir'
Bakan Albayrak'tan 'Ayasofya Camii' paylaşımı
Bakan Albayrak'tan 'Ayasofya Camii' paylaşımı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı