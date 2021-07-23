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Bartın'ın İnkum plajında denize girmek yasaklandı

23 Temmuz 2021 Cuma 14:50
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Bartın'ın İnkum plajında denize girmek yasaklandı

BARTIN - Bartın'ın mavi bayraklı plajı İnkum’da dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Kentin tek mavi bayraklı plajı İnkum’da sabah saatlerinde etkili olan poyraz nedeniyle dalgalar oluştu. Bayramın 4’üncü günü gelenler, denize girilmesi yasak anlamına gelen kırmızı flama ile karşılaştı. Jandarma ve zabıta ekipleri plajda ATV ile gezerek, tatilcileri denize girmemeleri konusunda uyardı. Cankurtaranlar düdük çalarak, denize girenleri dışarıya çıkardı. 

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Dalgalı olan ve tehlike yaratan günlerde sahildeki direklere kırmızı flamayı asıyoruz. Bugün de çeken akıntı ve kum kayması olduğunu tespit ettik ve denize girilmesini yasakladık. Şu anda jandarma ve zabıta ekiplerimiz ile cankurtaranlarımız denize girenleri dışarıya çıkartıyor. İnkum’da aşırı bir turist yoğunluğu var. Ekiplerimiz insanlarımızın can sağlığı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İnkum PlajıBartın
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