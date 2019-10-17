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Barış Pınarı Harekatı’nda 9’uncu gün

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Fırat Nehri'nin doğusundaki alanların terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda 9’uncu güne girildi. Şu ana kadar 673 teröristin etkisiz hale getirildiği harekat kapsamında TSK ve SMO birliklerinin ilerleyişi sürüyor.

Barış Pınarı Harekatı’nda 9’uncu gün

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Fırat Nehri'nin doğusundaki alanların terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda 9’uncu güne girildi. Şu ana kadar 673 teröristin etkisiz hale getirildiği harekat kapsamında TSK ve SMO birliklerinin ilerleyişi sürüyor.

17 Ekim 2019 Perşembe 10:01
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Barış Pınarı Harekatı’nda 9’uncu gün

Türkiye, ABD ile yapılan girişimlere rağmen komşusu Suriye’nin kuzeyini işgal eden terör örgütü PKK/YPG unsurlarının silah bırakıp bölgeyi terk etmemesi üzerine 9 Ekim günü saat 16.00’da Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Terör hedeflerinin uçaklarla bombalanması, sınır hattında konuşlandırılan obüslerle de ateş altına alınmasıyla başlayan harekatta TSK ve SMO askerleri de sınırı geçerek karadan Suriye’ye giriş yaptı. Tel Abyad ve Resulayn kırsalında başlayan harekatta birlikler kısa sürede birçok yerleşim alanında kontrolü sağladı. Resulayn ve Tel Abyad’da da birlikler kısa sürede kontrolü sağlayarak bu kentleri teröristlerden arındırdı.

673 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

9’uncu gününe giren Barış Pınarı Harekatı’nda şu ana kadar 673 terörist etkisiz hale getirildi. Çok sayıda teröristin silahlarını bırakarak kaçtığı Fırat’ın doğusundaki bölgelerde halen gizlenen teröristler ise meskun mahal operasyonları kapsamında güvenlik güçlerince tek tek bulunarak etkisiz hale getiriliyor. Zaman zaman TSK ve SMO birliklerine ya da Türkiye’ye yönelik saldırı düzenlemeye kalkışan teröristler ise insansız hava araçları ve diğer istihbarat kaynakları ile tespit edilmesinin ardından sınır birliklerinden yapılan obüs atışları ile vuruluyor.

AKÇAKALE SINIRINDA SESSİZLİK

Tel Abyad’ın teröristlerden temizlenmesinin ardından sınır komşusu Akçakale’de ise sessizlik hakim. Roket ve havan atışlarının son bulmasının ardından Akçakale’de vatandaşlar, eski günlerine dönmenin mutluluğunu yaşarken, harekatın başarıyla tamamlanması dileğini dile getirdi.

SEVKİYAT SÜRÜYOR

Harekat kapsamında asker ve askeri araç sevkiyatı da sürüyor. TSK ve SMO askerleri Şanlıurfa’nın Akçakale ve Ceylanpınar sınır hattından geçerek Suriye’deki birliklere katılıp, harekata destek veriyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı HarekatıTürkiyePKKSuriyeTerörTeröristTSK
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