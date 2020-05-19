Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Prof. Dr. Yıldız: Yazın havuzlara dikkat etmek gerekir
Prof. Dr. Yıldız: Yazın havuzlara...
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul'da Atatürk rallisi
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik...
Koronavirüs araştırmalarının yapıldığı bilgisayarlar tehlikede
Koronavirüs araştırmalarının yapıldığı bilgisayarlar tehlikede
Standard Liege'den Göztepeli Alpaslan'a şok
Standard Liege'den Göztepeli Alpaslan'a şok
Çocuklarda konuşma bozukluğunun belirtileri ve tedavi yöntemleri neler?
Çocuklarda konuşma bozukluğunun belirtileri ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bandırma Vapuru, bu yıl ziyarete kapalı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı Bandırma Vapuru'nun replikası kentte sergileniyor. Her yıl binlerce kişinin gördüğü Bandırma Vapuru, bu sene koronavirüs nedeniyle ziyarete kapalı kaldı.

19 Mayıs 2020 Salı 13:02
0 Okunma
Bandırma Vapuru, bu yıl ziyarete kapalı

SAMSUN - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 9'uncu Ordu Müfettişi olarak kurmayları ile birlikte İstanbul'dan Samsun’a getiren Bandırma Vapuru, Milli Mücadele’nin simgesi haline geldi. Bandırma Vapuru’nun orijinalinin 1925 yılında hurdaya ayrılmasıyla 1933'te replikası yapıldı. Canik ilçesindeki Bandırma Gemi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ndeki Bandırma Vapuru, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Bu sene ise koronavirüs salgını nedeniyle gemi, ziyarete kapatıldı. 

‘1925'TE BÜYÜK MOTOR ARIZASI YAŞANIYOR’

Bandırma Vapuru’nun, Milli Mücadele’nin önemli aktörünü taşıyan önemli gemi olduğunu anlatan Yakınçağ Tarihi Uzmanı Dr. Ali Çakır, “Gerçek Bandırma Vapuru, 1925 yılında büyük bir motor arızası verince sökülerek hurdaya ayrılmıştır. 1933 yılında yapılan çalışmaların ardından geminin replikası hayata geçiriliyor. O gemi şu an Samsun’da müze olarak sergileniyor. Ülkemiz, cumhuriyetimiz ve devletimiz var olduğu sürece Bandırma Vapuru’nun replikasını korumak ve çocuklarımıza anlatmak bizlerin vazifesidir” diye konuştu. 

Eldeki kaynaklara göre geminin 50 metre boyunda olduğunu aktaran Çakır, "Kuru yük gemisi olarak düzenlenip, Osmanlı Devleti himayesine girdikten sonra posta teşkilatı için görev yapmıştır. O dönem için görevini layıkıyla yapmıştır ve bizim için de artık bir simge olmuştur. Gerçek Bandırma Vapuru, İngiltere’de üretilmiştir. Bu geminin bilinen bir tane kazası olmuştur, bir de torpido saldırısına uğramıştır” dedi.

‘SAMSUN, KURTULUŞUN MEŞALESİNİN YAKILDIĞI KENTTİR’

16 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının İstanbul’dan Samsun’a doğru yola çıktığını hatırlatan Çakır, “Bunun öncesine dönecek olursak Mondros Mütarekesi’ne bakmak lazım. Yıldırım Orduları’nın komutanı olan Atatürk, yaklaşık 1 haftalık sürede Mondros Mütarekesi’nin de maddelerine istinaden görevini bırakarak, İstanbul’a gelmiştir. Bir müddet neler yapılacağıyla ilgili arkadaşlarıyla görüşmüştür. En mantıklı yolun işgal altındaki kentten ziyade Anadolu’da direnişin örgütlenmesiyle olacağını ön görmüştür. Bu noktada Samsun, kurtuluşun meşalesinin yakıldığı kenttir” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gazi Mustafa Kemal AtatürkKurtuluş SavaşıBandırma Vapuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni
Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni
27 çalışan karantinada
27 çalışan karantinada
Atçılık sektörü, yarışların bir an önce başlamasını istiyor
Atçılık sektörü, yarışların bir an önce başlamasını istiyor
Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, dualarla memleketine uğurlandı
Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, dualarla memleketine uğurlandı
Kastamonu'da yangın
Kastamonu'da yangın
Bakan Soylu'dan polis kontrol noktasına ziyaret
Bakan Soylu'dan polis kontrol noktasına ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Bakan Kasapoğlu: O ödemeler başladı
Bakan Kasapoğlu: O ödemeler başladı
Bayramda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması
Bayramda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı