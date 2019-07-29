Balıkesir'de lastik botta 34 kaçak göçmen yakalandı

BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Maden Adası önlerinde lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi aldı. Bölgeye giden ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 17'si erkek, 8'i kadın, 9'u çocuk toplam 34 kaçak göçmen yakaladı.



Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi'ne teslim edildi.