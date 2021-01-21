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Balıkçılar, hamsi avının serbest olduğu İğneada'ya akın etti

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinden Karadeniz'e açılan balıkçılar, tonlarca hamsi avlayıp, limana döndü. Hamsi avının serbest olduğu bölgede avlanan balıkçılar, yakaladıkları balıkları kamyonlarla Türkiye'nin dört bir yanına gönderirken, hamsi fiyatları da 25 liradan 15 liraya kadar düştü.

21 Ocak 2021 Perşembe 15:10
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Balıkçılar, hamsi avının serbest olduğu İğneada'ya akın etti

KIRKLARELİ - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İstanbul Boğazı'nın tamamında ve Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan, Gürcistan sınırına kadar olan karasularda hamsi avcılığının 28 Ocak'a kadar durdurulması üzerine balıkçılar, yasak bölge dışında kalan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada bölgesi açıklarında avlanıyor.

Rusya'da havaların soğumasıyla kaçan hamsinin, Karadeniz'de, Bulgaristan üzerinden İğneada'ya akın etmesi üzerine İstanbul, Trabzon, Samsun, Ordu, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ gibi birçok ilden onlarca balıkçı teknesi de bölgeye geldi. İğneada'da denize açılan balıkçı teknelerinin hemen hepsi ağlarına takılan tonlarca hamsi ile limana döndü. Avlanan balıklar ise İğneada Limanı'ndan kamyonlara yüklenip, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. 3 günde hamsi fiyatları da 35 liradan 15 liraya kadar düştü.

'KİLOSU 15 LİRAYA DÜŞTÜ' 

Balıkesir'den avlanmak için İğneada'ya gelen ve yaklaşık 7,5 ton hamsi yakalayan Seyfettin Kara, denizden bol çıkan hamsinin fiyatının 15 liraya düştüğünü söyledi. Vatandaşın bol bol hamsi yiyeceğini belirten Kara, "Hamsi bol, fiyatlar halk için uygun. Kasası 100 ve 130 lira arasında satılıyor. Hamsi fiyatları düştü. Vatandaşa kilosu 15- 20 liraya gelir. Halkımız bol bol hamsi yesin" dedi. 

'HAMSİ YASAĞI YOK' 

Tekirdağ'dan gelerek denize açılan Eyüp Yiğiter, bazı yanlış anlaşılmalardan dolayı vatandaşın hamsi satın almadığını söyledi. Vatandaşın hamsi yemediğine dikkat çeken Yiğiter, "Hamsi düne göre bugün denizden az çıktı ama halkımıza sevk edecek kadar tutuldu. Bazı yanlış anlaşılmalar var. Su Ürünleri Genel Müdürümüz de açıkladı, hamsi balığının avlanma yasağı yok. Ama Su Ürünleri Genel Müdürlüğü bir bölgede olan ince hamsiyi koruyabilmek için 10'ar günlük periyotlarla önlem aldı. İstanbul Boğazı'ndan İğneada'ya kadar olan bolümde avlanma yasağı yok. Marmara Denizi'nde avlanma yasağı yok. Ege'de avlanma yasağı yok. Halkımız bunu yanlış anladı, hamsinin yasak olduğunu düşündü ve hamsi yemiyor" dedi.

'RUSYA'DAN KAÇAN HAMSİ TÜRKİYE'YE GELDİ' 

Havaların soğuk olduğu Rusya'dan hamsinin kaçarak Türkiye'ye geldiğini, bu nedenle sınırda hamsi bolluğu yaşandığını anlatan Yiğiter, "Rusya'da havaların soğumasıyla Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapan hamsi, şu anda bol miktarda üç gündür tutuluyor. Satışı 30- 35 lira olan hamsi 15 liraya kadar düştü. Ama halkımız şoklu balıktır, düşüncesiyle almıyor. Şu anda hamsi çok kaliteli ve çok ucuzladı, yemelerini tavsiye ediyorum. Tezgahlarda 10- 15 liraya düştü, alma ve yeme zamanı. Bugün bu teknede 20 ton hamsi yakaladık. Burada 100'e yakın tekne var ve her tekne 20 ton değil, 10 ton tutsa çok büyük bir potansiyel oluşuyor. Bunu değerlendirmek lazım, bunun düzeltilmesini istiyoruz. Hamsi yasağı yok ülkede ve bize bu gıda lazım" diye konuştu. 

Hamsinin yanlış anlaşılmadan dolayı çok ucuza satıldığını ifade eden balıkçı Selim Karaduman ise "Denizde balık çok, onun için balıkçımız rahat. Ama yanlış anlaşılmadan dolayı dün hamsi çok ucuza gitti. Bu bölgede hamsi avlamak serbest. Marmara'da serbest, doğusu yasak. Bunun için yanlış anlaşılmaktan dolayı fiyatlarımızda kırıklık var" şeklinde konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BalıkçılarHamsi Avıİğneada
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