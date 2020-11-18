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BAKANLIKTAN 81 İLE YENİ GENELGE

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan kararlar, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle 81 ilin valiliklerine gönderildi.

18 Kasım 2020 Çarşamba 09:15
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BAKANLIKTAN 81 İLE YENİ GENELGE

Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen yeni kısıtlamalar, 20 Kasım Cuma saat 20.00'den itibaren geçerli olacak. Yayımlanan genelgeye göre; 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ile 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik salonları saat 10.00 ile 20.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Restoranlar ve lokantalar saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verebilecek.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BAŞLIYOR

Genelgeye göre, yeni bir karar yayımlanana kadar, üretim, imalat ve tedarik zincirleri muaf tutularak, hafta sonları 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yayımlanan genelgede yer alan karara göre, sokağa çıkma kısıtlaması ilk olarak 21 Kasım Cumartesi saat 20.00'den 22 Kasım Pazar saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak. Kısıtlama, bundan sonraki hafta sonlarında da devam edecek. Seyircisiz oynanacak spor müsabakalarındaki görevliler, şehirler arası toplu ulaşım aracı görevlileri ve bu araçlarla yolculuk yapacağını belgeleyenler, kısıtlamadan muaf olacak. ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ile sınav görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD'da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar da kısıtlamadan muaf tutulacak. Genelgede, zorunlu sağlık randevusu olanların ve Türk Kızılay'ına kan ve plazma bağışında bulunmak isteyenlerin kısıtlamadan muaf tutulacağı belirtildi. Evcil hayvanları bulunan vatandaşların ise hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sadece kendi ikamet ettikleri evin önü sınırlı olacak şekilde kısıtlamadan muaf oldukları aktarıldı.

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sürelerde, vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas alınacak. İstisnai durumlarda izin alanlar kendi araçlarıyla seyahat edebilecek. İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri kısıtlamalardan muaf tutulacak.

Sinema salonları yıl başına kadar kapalı tutulacak. Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıKoronavirüsPandemiTedbirGenelgeCovid19
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