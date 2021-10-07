Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1396.92
ALTIN
501.89
DOLAR
8.8840
STERLİN
12.1358
EURO
10.2889
OGM Sözleşmeli Personel Alıyor 
OGM Sözleşmeli Personel Alıyor 
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı Alıyor 
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı...
S plaka satışı yapılacaktır
S plaka satışı yapılacaktır
İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı
İç Denetçi Aday Belirleme...
Gürbülak ve Pazarkule Gümrük Kapıları yeniden yapılandırılacak
Gürbülak ve Pazarkule Gümrük...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Yanık: 'Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' oluşturacağız

07 Ekim 2021 Perşembe 14:38
5 Okunma
Bakan Yanık: 'Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' oluşturacağız

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sivil toplum buluşmalarımız sonucunda belirleyeceğimiz ortak hususlar doğrultusunda bakanlığımız hizmetlerinin tamamını kapsayan 'Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' oluşturacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal hizmetlerin geliştirilmesi ve etkin uygulanması, yeni hizmet modellerinin ortaya çıkarılması ve uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi amacıyla Ankara'daki bir otelde 'Sivil Toplum Buluşmaları' programı düzenledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Hasan Basri Alagöz ve kadın sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Yanık, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmeyi önemsediklerini belirterek, "Bu buluşmalardan çıkacak sonuçları önemsiyoruz. Burada birbirinden çok farklı görüşler, çok farklı değerlendirmeler, yaklaşımlar çıkabilir. Birbirimizin değerlendirmelerini, görüşlerini alıp bunlardan bir sonuç cümlesi çıkarmaya gayret edeceğiz. Bu çalışmaları önemsiyoruz" dedi.

'SİVİL TOPLUMLA İŞ BİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI KURDUK'

2021 yılı sonuna kadar, sivil toplumla iş birliğini güçlendirmeye ve bu işbirliğinin sürdürülebilirliğini artırmaya yönelik olarak Sivil Toplum Buluşmaları'na devam edeceklerini ifade eden Bakan Yanık, "Sivil toplumun içinden gelen birisi olarak, bunun ne kadar etkin ve kıymetli olduğunu bizatihi yaşayan arkadaşlarınızdan birisiyim. Nitekim bu anlayışı kurumsal düzeye taşıdık ve STK'lar ile bakanlığımızın iş birliğini güçlendirmek amacıyla Sivil Toplumla İşbirliği Daire Başkanlığımızı kurduk. Daire başkanlığımızın ilk faaliyetlerinden birisi de aslında bu buluşmalar. Ayrıca STK'ların sosyal hizmet faaliyetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik eğitimler vermeye başladık. Böylelikle bakanlığımız ile sivil toplumun istişare zeminini kuvvetlendiren, toplumsal barışa hizmet eden ve demokrasi iklimini koruyan önemli bir adım attığımıza inanıyorum" diye konuştu.

Bugünkü amaçlarının, kadınlara yönelik faaliyetler yürüten STK temsilcileri ile iş birliğini güçlendirmek ve bu noktada yeni yöntemler belirlemek olduğunu işaret eden Bakan Yanık, daha sonra kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yapılan çalışmaları anlattı.

'EYLEM PLANI OLUŞTURACAĞIZ'

Güçlü bir gelecek, öncü bir Türkiye için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirten Bakan Yanık, "Sivil Toplum Buluşmalarımız sonucunda belirleyeceğimiz ortak hususlar doğrultusunda bakanlığımız hizmetlerinin tamamını kapsayan 'Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' oluşturacağız. Bakanlığımızın ilk sivil toplum vizyon belgesinde yer alacak eylemleri hayata geçirerek; bakanlığımız ve sivil toplum iş birliğini güçlendirmeyi, sistematik olarak istişare ortamı oluşturmayı, ki bunu da çok önemsiyoruz, burada başlayıp burada bitmeyen, bundan sonra devam eden, sürdürülebilir bir ilişki kurmak bizim için son derece kıymetli. Bunu bakanlık politikası haline getirmeyi amaçlıyoruz. Dolayısıyla bu çerçevede de 'Biz birlikte güçlüyüz' diyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sivil Toplum Vizyon Belgesi Ve Eylem PlanıAile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 işçinin cenazesi memleketlerine gönderildi
2 işçinin cenazesi memleketlerine gönderildi
Elazığ'da depremzedelere yapılan 489 konutun kurası çekildi
Elazığ'da depremzedelere yapılan 489 konutun kurası çekildi
12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası başladı
12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası başladı
Bakan Yanık: Türkiye'de kadın varlığı, nüfusun yarısı
Bakan Yanık: Türkiye'de kadın varlığı, nüfusun yarısı
Trabzon’da 68 üniversiteli, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Trabzon’da 68 üniversiteli, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Palandöken beyaza büründü
Palandöken beyaza büründü
'Hudut Kartalları' sınırı yerli ve milli silahlarla koruyor
'Hudut Kartalları' sınırı yerli ve milli silahlarla koruyor
Bakan Soylu: PKK'nın yurt içindeki eleman sayısı 181'e indi
Bakan Soylu: PKK'nın yurt içindeki eleman sayısı 181'e indi
Palandöken'de 'korsan kayak hocaları'na dur denilecek
Palandöken'de 'korsan kayak hocaları'na dur denilecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma