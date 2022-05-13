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Bakan Soylu: Vizyon sıfır anlayışıyla hedefimiz sıfır can kaybı

13 Mayıs 2022 Cuma 15:40
Bakan Soylu: Vizyon sıfır anlayışıyla hedefimiz sıfır can kaybı

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trafik Medya Ödül Töreni'ne katıldı. Soylu, "Trafik kazaları nedeniyle hiç kimsenin ölmediği, kalıcı hasar görecek şekilde yaralanmadığı bir Türkiye'yi vizyon olarak belirledik" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Trafik Medya Ödül Töreni'ne katıldı. Törene Soylu ile birlikte İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile medya ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. 

Törenden önce konuşma yapan Bakan Soylu, trafik kurallarına verdikleri öneme değindi. Soylu, "Gönül isterdi ki bu programa 34 yaşında ve iki çocuk annesi olan Emsal Gök, 33 yaşındaki Orhan Yaşa'yı, 25 yaşındaki ve henüz dört ay önce baba olmuş Arif Canbulut'u, 21 yaşındaki Harun Özcan kardeşimizi de çağırabilelim. Eğer katılsalardı muhtemelen benim konuşmalarımdan daha kısa ama çok daha etkili, hepimize ders verecek bir konuşma yapabilirlerdi. Ancak ne yazık ki gelemeyecekler ve konuşmaları yapamayacaklar. Çünkü hepsi son bir hafta içerisinde geçirdikleri trafik kazalarında hayatlarını kaybetti" dedi.

Bakan Soylu, "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki önemli bir sigorta şirketi, trafik kazaları üzerinde yaptığı bir çalışmada trafik kazalarına neden olan önemli 5 etkeni sıralamış. Dikkatin dağıldığı sürüş,  aşırı hız, alkollü araç kullanmak, dikkatsiz sürüş ve yağmur.  Dikkat ederseniz, dikkatin dağıldığı sürüş ve dikkatsiz sürüş diye aynı görünen iki kavram var ama aynı değiller. İlk sıradaki dikkatin dağıldığı sürüş; trafikte cep telefonu kullanmak, direksiyon başında yemek yemek veya bir şeyler içmek gibi davranışlardır. Yani aslında sürücü dikkatli, aracı normal kullanıyor, yolda normal gidiyor ama dikkatini dağıtan bu etkiler yüzünden kaza yapıyor" ifadelerini kullandı.

Soylu, 2021-2030 karayolları trafik güvenliği projesi kapsamında sıfır can kaybı hedeflediklerini de sözlerine ekleyerek şöyle konuştu: "Bu yıl bir kampanya yapıyoruz. Emniyet kemeri caridir, telefonla konuşmamak caridir, sürat yapmamak caridir. Şimdiki hedefimiz hem kazaları azaltmak hem de yeni başarılara kapılar aralamaktır. Önemli bir zihniyet değişikliği gerçekleştiriyoruz. Başarılarımız özgüvenimizi arttırdı. Trafik kazaları nedeniyle hiç kimsenin ölmediği, kalıcı hasar görecek şekilde yaralanmadığı bir Türkiye'yi vizyonumuz olarak belirlenmesi de özgüvenimiz ve kararlılığımızın göstergesidir. Bu vizyon doğrultusunda güvenli sistem, sıfır can kaybını temsil eden vizyon sıfır yaklaşımını dünya ile benimsedik. 2021 ve 2030 Karayolları Trafik Güvenliği Strateji belgesinde ve 2021- 2023 Karayolları Trafik Güvenliği Planı belgelerini, uluslarlarası normlara uygun olarak hazırladık, onay aldık. Bu yeni dönemde bir yandan trafik kazalarını azaltmaya diğer yandan da kazalardaki can kaybı ve ciddi yaralanmanın önlenmesini sağlıyoruz"

Bakan Soylu'nun konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. Törende dereceye girenlere ödüllerini Bakan Soylu, seçici kurul üyeleri ile birlikte verdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluTrafik Medya Ödül Töreni
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