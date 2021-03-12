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Bakan Soylu: Türkiye'nin 81 vilayetinde afet risklerini belirliyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'nin 81 vilayetinde afet risklerini belirliyoruz. Afet risklerini azaltma programlarını belirliyoruz, il risk azaltma planı hepimizin yol haritası olacak" dedi.

12 Mart 2021 Cuma 15:33
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Bakan Soylu: Türkiye'nin 81 vilayetinde afet risklerini belirliyoruz

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '2021 Afet Eğitim Yılı' kapsamında, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan ile 'Afet Eğitim İşbirliği Protokolü' imzaladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen protokol töreninde konuşan Bakan Soylu, Türkiye'nin bir afet bölgesi olduğunu ve 2019 yılına göre 2020'de deprem sayısının yüzde 43 oranında arttığını söyledi.

İnsanların afetle karşı karşıya kaldığı ve şehirlerin sıkıntı yaşadığı dönemlerde Hak-İş'in maddi ve manevi olarak vatandaşlara destek verdiğini dile getiren Soylu, Hak-İş Genel Başkanı Arslan'a teşekkür etti.

'HEDEFİMİZ 51 MİLYON VATANDAŞIMIZA ULAŞMAK'

2021 yılını 'Afet Eğitim Yılı' olarak ilan ettiklerini hatırlatan Bakan Soylu, "Hedefimiz 51 milyon vatandaşımıza ulaşmak. Bunun için öncelikle 81 il valimiz ve 1127 mülki idare amirimize eğitim vererek başladık. Bu zamana kadar da 2 milyon 496 bin 673 vatandaşımıza yüz yüze afet farkındalık eğitimi verdik. Ve yine 4 bin 679 kişiye de 'eğitici eğitimi' verildi. Yine sosyal medyada kısa ve uzun eğitim videolarımız var. Uzun eğitim videolarımızın görüntülenme sayısı bugüne kadar 1 milyon 168 bin. Bunu da önemsiyoruz. Milyonlarca afişi illerimize gönderdik" dedi.

Deprem simülasyon TIR'larının da eğitim için Türkiye'nin birçok şehrine gönderildiğini belirten Soylu, "Burada AFAD simülasyon eğitimi gerçekleştirildi. Buna da 19 bin 967 insanımız birebir katıldı. Türkiye'nin her mahallesinde bizim yöneticilerimiz, muhtarlarımız var. Şu ana kadar 18 bin 759 muhtara ve 12 bin 670 azasına birebir eğitimler verildi" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN 81 VİLAYETİNDE AFET RİSKLERİNİ BELİRLİYORUZ'

14 bakanlık, 29 üniversite ve birçok kuruluşla bu protokolü imzaladıklarını kaydeden Soylu, "2021 yılında hep birlikte oluşturduğumuz bu sinerjiyle Türkiye'nin 81 vilayetinde afet risklerini belirliyoruz. Afet risklerini azaltma programlarını belirliyoruz. Bunu belirlerken de valilerimizin başkanlığında, üniversitelerimizin moderasyonunda, tüm kurumlamızın iş birliğiyle il risk azaltma planı hepimizin yol haritası olacak" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan SoyluAfet RiskiTürkiye
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