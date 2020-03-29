Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Esnaf boş kalan kaldırımda top oynadı
Esnaf boş kalan kaldırımda top...
Malatya'da silah kaçakçılığına 2 gözaltı
Malatya'da silah kaçakçılığına 2 gözaltı
Otomobil bariyere çarpıp takla attı: 1 ölü
Otomobil bariyere çarpıp takla attı:...
Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif...
Yozgat'ta karantinaya alınan köyde sessizlik hakim
Yozgat'ta karantinaya alınan köyde sessizlik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Soylu: Toplu taşımada yüzde 90 azalma var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkedeki vatandaşların hareketliliğini takip ettiklerini söyleyerek, "Toplu taşımada bugün itibari ile yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var. Özellikle hükümetimizin ortaya koyduğu kararlara vatandaşlarımızın uyduğunu ve neredeyse hiç yok denecek kadar az bir şekilde şehir meydanlarında insan olduğunu, hatta olmadığını burada memnuniyetle müşahede ettik" dedi.

29 Mart 2020 Pazar 08:17
3 Okunma
Bakan Soylu: Toplu taşımada yüzde 90 azalma var

Bakan Soylu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde oluşturulan uygulama noktasında incelemede bulundu. Burada açıklamada bulunan Bakan Soylu, 81 ilin tamamında özel araç dahil olmak üzere, vatandaşların ateş dereceleri ve sağlık durumlarını kontrol etmeye çalışan sistemi oluşturduklarını söyledi. Bu kontrolle devam ettiklerini kaydeden Bakan Soylu, "Burada özellikle ifade etmek isterim. Eğer bu sağlık kontrollerinde gerek ateş, gerek öksürük gibi bir şey duyulduğu andan itibaren burada sağlık birimlerimizde var, onların tavsiyesi üzerine 14 günlük karantina, gözetim uygulanacaktır. Bunun için özel araçta olması, otobüste olması veya kamyonda olması herhangi bir ayrıcalık ortaya koymamaktadır. Yapmamız gereken bu konuda dinimizin emirleri de var. Bu tip salgınlarda bulunduğumuz yerden ayrılmamaktır. Bunun için de hep beraber sorumlu, duyarlı, tavır koymak durumundayız" dedi.

'YAKLAŞIK 2.5- 3 SAAT İZLEDİM'

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları olduğunu, sabah 81 ilde, 30 büyükşehir esas olmak üzere İl İdare Kurulları ve Pandemi Kurulları'nın toplandığını hatırlattı. Bu toplantıda, bugüne kadar alınan kararların, uygulamada yaşananların, alınması gereken diğer tedbirlerin değerlendirildiğini söyleyen Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Özellikle bugün sabahtan itibaren vatandaşlarımızın hareketliliğini takip ettik. Yani bir taraftan sahil kenarları, bir taraftan şehirlerarası yolculuğu, yine toplu taşımayı. Toplu taşımadaki rakam bugün itibari ile yüzde 90'ların üzerindeki bir azalma var. Bu neredeyse hareketliliğin çok az olduğunu, ancak zorunlu olarak dışarıya çıkması gereken kişilerin zorunlu olarak dışarıya çıktığını ifade etmektedir. Tüm arkadaşlarımız şehir meydanlarını takip ediyorlar. Ben de yaklaşık 2.5-3 saat izledim. Oradan uyarmamız gereken arkadaşlarımızı esas itibariyle uyarmaya çalıştık. Vatandaşlarımıza teşekkür ederek söylemek isterim ki; özellikle hükümetimizin ortaya koyduğu kararlara vatandaşlarımızın uyduğunu ve neredeyse hiç yok denecek kadar az bir şekilde şehir meydanlarında insan olduğunu, hatta olmadığını burada memnuniyetle müşahede ettik."

'SOSYAL MESAFE KURALINA UYALIM'

Bakan Soylu, herkesin dikkat ettiği takdirde bu salgınla mücadeleyi beraber başarabileceklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gençlere çağrımız var; gençliğimize, yaşımıza güvenmeyelim. Belki bu hastalıkla mücadele gücünüz var, bunu anlıyorum ama taşıyıcı olmak büyük bir tehlikedir, tehdittir. Yine bir mesajı daha vatandaşlarımıza iletmek istiyoruz. Yarın sevdiklerimizi kucaklamak istiyorsak, onlarla birlikte olmak istiyorsak, onlara bugün biraz mesafeli olalım. Sosyal mesafe kuralına uyalım. Kendi izolasyonumuzu sağlayalım. Her birimizin kendine ait hayat tarzı var. Bu hayat tarzına yönelik sosyal mesafeyi sağlayabilirsek, bunu başarabilecek güçteyiz. Özellikle dün, bugün, ondan önceki gün bunu gördük. İnsanların nasıl evlerine çekilebileceğini gördük. Çalışanlar elbette ki çalışmalarına devam edecekler. Buna olan inancımız tamdır. Çünkü tedarik zincirinin ve üretim zincirinin azalmaması lazım. Sağlık sistemimizin ayakta kalması lazım. Sosyal izolasyonumuzu ve sosyal mesafemizi sağlamamız lazım. Yine kamu düzenimizi muhafaza etmemiz lazım. Bu dört kurala uyarsak zannediyorum, mücadelemizi başarılı şekilde sağlayacağız. Milletimizle çok şey başardık. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz."

Bakan Soylu, konuşmasının ardından durdurulan araçlardaki sürücüler ve yolcular ile sohbet ederek, alınan tedbirlere uyulmasını istedi.


VALİ ŞAHİN KONUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ardından kameraların karşısına geçen Ankara Valisi Vasip Şahin, Suudi Arabistan'dan gelip, Ankara'daki yurtlarda karantinaya alınan vatandaşlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Şahin, "Bildiğiniz gibi 2 hafta önce Suudi Arabistan'dan gelen vatandaşlarımız, Gölbaşı ve Haymana'daki yurtlarda karantina altına alınmıştı. Bu süre yarın sabah doluyor. Yarın sabah 3 bin 135 kişiyi, 112 otobüs ve 6 uçak organize ederek memleketlerine göndereceğiz. Hepsinin sağlık kontrolü yapıldı. Bu vatandaşlarımıza, evlerinde şahsi karantinalarını uygulamalarını özellikle tavsiye ediyoruz" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 29.03.2020 09:17
Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıSüleyman SoyluToplu TaşımaTaşımaOtobüsOtogar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
Belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 108 oldu
Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 108 oldu
Öğretmen ve avukat çiftten 3D yazıcıyla siper maske üretimi
Öğretmen ve avukat çiftten 3D yazıcıyla siper maske üretimi
2 bin 153 kadronun ataması 15-22 Mayıs'ta gerçekleşecek
2 bin 153 kadronun ataması 15-22 Mayıs'ta gerçekleşecek
Diyanet, hac işlemlerini erteledi
Diyanet, hac işlemlerini erteledi
Dışişleri: Türkiye, Doğu Akdeniz'de haklarını korumaya devam edecek
Dışişleri: Türkiye, Doğu Akdeniz'de haklarını korumaya devam edecek
Vali Şahin: 3 bin 102 çağrının 2 bin 977'si karşılandı
Vali Şahin: 3 bin 102 çağrının 2 bin 977'si karşılandı
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüste can kaybı 75'e yükseldi
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüste can kaybı 75'e yükseldi
İletişim Başkanlığı'ndan dünya genelinde koronavirüs vaka bildirimi
İletişim Başkanlığı'ndan dünya genelinde koronavirüs vaka bildirimi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı