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Bakan Soylu: Mart ayında 8 bin bekçi alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'daki bir otelde 'Asayiş Suçları ile Mücadele ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Bakan Soylu: Mart ayında 8 bin bekçi alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'daki bir otelde 'Asayiş Suçları ile Mücadele ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 15:30
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Bakan Soylu: Mart ayında 8 bin bekçi alınacak

ANKARA - Toplantıda konuşan Bakan Soylu, 2016 yılından itibaren toplam 9 bin 444 bekçinin göreve başladığını belirterek, "Öncekilerle beraber halihazırda 11 bin 382 bekçimiz görev başındadır. Halihazırda 8 bin 670 bekçimizin de atamaları yapıldı, eğitimleri önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanıp göreve başlayacaklar. 1620 arkadaşımızın da sağlık raporu ve güvenlik soruşturma süreçleri devam ediyor.  Yani çok kısa bir sürede mevcut 11 bin 382 bekçimize yaklaşık 10 bin civarında arkadaşımız eklenmiş olacak. Ama bununla da yetinmiyoruz, Mart ayında 8 bin bekçi alımı içinde yeniden ilana çıkıyoruz" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 13.02.2019 15:38
Anahtar Kelimeler:
Bakan SoyluBekçiMart Ayı
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