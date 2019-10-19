Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98415
ALTIN
277.411
DOLAR
5.7824
STERLİN
7.5094
EURO
6.4409
Karayolları - Eczacıbaşı VitrA: 0-3
Karayolları - Eczacıbaşı VitrA: 0-3
Galatasaray - Beşiktaş: 74-72
Galatasaray - Beşiktaş: 74-72
Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken ağır yaralandı 
Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...
Sınırda hayat normale dönüyor
Sınırda hayat normale dönüyor
179 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
179 adet kaçak cep telefonu...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Bölgede sessizlik hakim
Kapat

Bakan Soylu'dan 'Muhtarlar Günü' mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mesaj yayımlayarak muhtarların, '19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik etti.

Bakan Soylu'dan 'Muhtarlar Günü' mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mesaj yayımlayarak muhtarların, '19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik etti.

19 Ekim 2019 Cumartesi 11:45
7 Okunma
Bakan Soylu'dan 'Muhtarlar Günü' mesajı

Bakan Süleyman Soylu, ister yüksek rakımlı, geleni gideni az bir köy, ister ortalama bir şehir kadar nüfusu olan köy veya mahallede olsun, muhtarın bir şekilde insanların hayatına temas ettiğini söyledi. Bakan Soylu, yaklaşık 200 yıllık mazisi olan muhtarlık kurumunun, tarihin hiçbir döneminde önemini kaybetmediğini vurgulayarak, "Özellikle son yıllarda bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan talimatları ve yönlendirmeleriyle bu kurumun işlevselliği arttırılmıştır. Milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen muhtar buluşmaları, valilerimiz başkanlığında illerimize, kaymakamlarımız başkanlığında ilçelerimize yayılmış; iş ve işlemlerinin takibinin kolaylaştırılması için İçişleri Bakanlığı bünyesinde 'Muhtarlar Daire Başkanlığı' kurulmuştur. ​Bu yapının devamı olarak da Büyükşehir Belediyelerinde 'Muhtarlar Daire Başkanlığı', diğer belediyelerde de 'Muhtarlar Müdürlüğü' tesis edilmiştir. Hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla uygulamaya alınan ve kısa adı MUBİS olan 'Muhtar Bilgi Sistemi' de çok olumlu neticeler vermiştir" dedi.

Bakan Soylu, özlük haklarına yapılan iyileştirmelerle muhtarlık kurumunun güç kazandığını aktararak, "Kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle de 2015 yılından itibaren, her yıl 19 Ekim tarihinin Muhtarlar Günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. ​İnsan odaklı yönetim anlayışıyla uyum içinde olan bu adımlar, inanıyoruz ki muhtarlık kurumunun ve sosyal hayatımızın geleceğine de olumlu yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.

​Demokrasinin en yalın halini temsil eden muhtarların Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları ile 15 Temmuz direnişinde en ön saflarda yer almasının gurur ve umut kaynağı olduğunu aktaran Soylu, "Bu vesileyle bütün muhtarlarımızın 'Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, görevi başında şehit olan bütün muhtarlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum" açıklamasında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluMuhtarlar GünüMesajIçişleri Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sınırda hayat normale dönüyor
Sınırda hayat normale dönüyor
Erdoğan: Uluslararası medya kuruluşları kamuoyunu İslam'dan soğutmaya çalışıyor
Erdoğan: Uluslararası medya kuruluşları kamuoyunu İslam'dan soğutmaya çalışıyor
Bakan Akar: Şartlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecektir
Bakan Akar: Şartlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecektir
MSB: Rasulayn'da cephanelik ele geçirildi
MSB: Rasulayn'da cephanelik ele geçirildi
MSB: PKK/YPG'li teröristler son 36 saatte 14 saldırı gerçekleştirdi
MSB: PKK/YPG'li teröristler son 36 saatte 14 saldırı gerçekleştirdi
Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar bulunarak imha ediliyor
Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar bulunarak imha ediliyor
FETÖ'nün Meksika imamı yakalandı
FETÖ'nün Meksika imamı yakalandı
2 teröristler etkisiz hale getirildi
2 teröristler etkisiz hale getirildi
Van'dan acı haber geldi
Van'dan acı haber geldi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans