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Bakan Soylu'dan, '23 Nisan' mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu operasyonlarını çocuklarımız için yapıyoruz. Uyuşturucunun kullanım yaşının giderek düşürülmeye çalışıldığı bir dünyada, problemin tam ortasında olan bir coğrafyada uyuşturucuyla kıyasıya bir mücadele veriyoruz" dedi.

Bakan Soylu'dan, '23 Nisan' mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu operasyonlarını çocuklarımız için yapıyoruz. Uyuşturucunun kullanım yaşının giderek düşürülmeye çalışıldığı bir dünyada, problemin tam ortasında olan bir coğrafyada uyuşturucuyla kıyasıya bir mücadele veriyoruz" dedi.

23 Nisan 2019 Salı 11:48
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Bakan Soylu'dan, '23 Nisan' mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Bakan Soylu, mesajında şöyle dedi:

"Biz ne yaptıysak çocuklarımız için yaptık. Buz gibi havada, kağnılar dolusu mermiyi çocuklarımız için taşıdık. Dünyanın bütün demiri, bütün barutu, bütün zulmü bir kara bulut gibi üstümüze çökmüşken, 'Ya istiklal ya ölüm' tercihini, biz çocuklarımız için yaptık. Ve ülkemizi başkaları yönetmek, toprağımıza başka bayraklar dikilmek istenirken o mütevazi ilkokuldaki Gazi Meclisi, dualarla beraber kendimiz için değil, çocuklarımız için açtık. O günlerde ne yaptıysak, bugün de aynısını yapıyoruz. Uluslararası araştırmalara göre 250 bin kadar çocuğun birçok ülkede terör örgütlerinin elinde asker olarak savaştırıldığı, sayısını bilemediğimiz kadarının çatışma ortamlarında şiddet ve tacize maruz kaldığı bir dünyada, terörü bitirmek için mücadele ediyoruz."

'UYUŞTURUCU OPERASYONLARINI ÇOCUKLARIMIZ İÇİN YAPIYORUZ'

Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına değindiği mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bir milyon 657 bin geçici koruma altındaki çocuğa ev sahipliği yapıyor, bunların 645 binini okula gönderiyoruz. Uyuşturucu operasyonlarını da çocuklarımız için yapıyoruz. Avrupa Birliği Erken Uyarı Sistemine dahil edilen yeni sentetik uyuşturucuların yaklaşık yüzde 70’inin son 2012-2017 arasında dahil edildiği, eskiden gramla veya kiloyla yakalanan uyuşturucuların şimdi tonlarla ifade edilen partiler halinde yakalandığı, uyuşturucunun kullanım yaşının giderek düşürülmeye çalışıldığı bir dünyada, problemin tam ortasında olan bir coğrafyada uyuşturucuyla kıyasıya bir mücadele veriyoruz. Öyle ki 18 Avrupa ülkesinin 1 yılda yakaladığı uyuşturucuyu bazen 1 günde yakalıyoruz."


'ŞİDDETE MARUZ KALMAMALARI İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Çocukarın aile içinde şiddete maruz kalmamaları için de çalıştıklarını ifade eden Bakan Soylu, "Bunun için teknolojik uygulamalar geliştiriyor, jandarma ve polislerimizi eğitiyor, kamuoyunu bilinçlendirici pek çok proje yürütüyoruz. Hatta bazen çocuklarımızı, bu ülkenin güzelliklerini, huzurunu, medeniyetini, zenginliğini görmeleri için, 'Biz Anadoluyuz' yazılı şapka ve tişörtler giydirip ülkemizin değişik şehirlerinde geziye götürüyor, misafir ediyoruz. Bazen kırmızı bir şapka ve bir kırmızı düdük verip trafikte anne babalarını onlara emanet ediyoruz. Biz çocuklarımızı ve ülkemizi seviyoruz. Güzel Cumhuriyetimizi onlar için kurduk, Gazi Meclis’i onlar için açtık. Kurtuluş Savaşı’nın ilk şehidinden terörle mücadelenin son şehidine kadar bütün şehitlerimizi de çocuklarımız için verdik. Hepimizin Türkiye'sinin, hepimizin bayrağının, hepimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve hepimizin çocuklarının 23 Nisan'ı kutlu olsun."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu23 Nisan Mesajı
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