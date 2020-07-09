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Bakan Soylu: Adı konulmamış uyuşturucu ile savaş yapıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Öykü Yarışması Ödül Töreni'nde dereceye girenlere ödüllerini vererek "Türkiye uyuşturucu ile mücadele yapmıyor sadece. Adı konulmamış uyuşturucu ile savaş yapıyoruz. Allah'a şükürler olsun bu mücadelede milletimizle; yazan, çizen, okuyan ilim sahibi herkesle birlikteyiz" dedi.

09 Temmuz 2020 Perşembe 14:46
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Bakan Soylu: Adı konulmamış uyuşturucu ile savaş yapıyoruz

ANKARA - Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'nda düzenlenen 'Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Öykü Yarışması Ödül Töreni'ne, Bakan Soylu'nun yanı sıra Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin katıldı. Programda konuşan Bakan Soylu, öykü yarışmasına katılmak için eser gönderenlere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye uyuşturucu ile mücadele yapmıyor sadece. Adı konulmamış uyuşturucu ile savaş yapıyoruz. Allah'a şükürler olsun bu mücadelede milletimizle; yazan, çizen, okuyan ilim sahibi herkesle birlikteyiz. Ve biz bu mücadelede öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu rehberlikle doğru yolda ilerliyoruz. Bu sadece ülkemiz adına değil, dünya adına da üstlendiğimiz bir misyondur. Yapacak çok şeyimiz var bu konuda. Özellikle arkadaşlarımızın yazmış olduğu hikayelerdeki duyguyu, motivasyonu devam ettirmek bizim bir anlayışımız olmalıdır, STK’lar, devletin kurumları, özellikle üniversitelerimiz hep birlikte bir mücadele ortaya koyuyoruz. Bu mücadelede çok başarılı sonuçlar ortaya koyacağız ve yine inanıyorum ki gelecek nesillerimize güzel bir Türkiye ve güzel bir dünya bırakacağız."

'FİKRİ VE FİİLİ MÜCADELE DEVAM EDECEK'

Bakan Soylu, Narkotik Daire Başkanlığı'nı, Türkiye'de uyuşturucu ile mücadelede ortaya koyduğu önemli gayretleri için tebrik ederek, "Son operasyonlarda ortaya koymuş oldukları irade, takip, iş birliği için adli makamlarla ortaya koymuş oldukları önemli sonuçlar için kutluyorum. Onlar ne kadar önemliyse burada biraz önce Sevgili Nagihan, Beytullah ve Edanur’un ortaya koyduğu zihni performans da bizim açımızdan o kadar önemlidir. İşin fiili ve fiziki tarafıyla mücadele devam edecek; ama işin zihni tarafı da aslen uyarıcılığını ortaya koyacaktır. Hem bizim hem akranları hem de tüm milletimiz için, bu yarışmaya katılan herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yarışmada, 'Yırtık Akvaryum' öyküsüyle Nagihan Korkutata birinci, 'Üçgenler' öyküsüyle Beytullah Peker ikinci ve 'Yalnız+1' öyküsüyle Edanur Çiçek üçüncü oldu. Dereceye girenler öykülerini programda okudu. Birinciye 10 bin, ikinciye 2 bin 500, üçüncüye ise bin lira ödül verildi.

DHA

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