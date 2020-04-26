Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle kahve kıtlığı yaşanıyor
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle kahve kıtlığı...
Burak Yılmaz: Bu dönemde para pul konuşacak insan değilim
Burak Yılmaz: Bu dönemde para...
Nabil Dirar: 'Durdurulamaz gibiydik sonra ne oldu bilmiyorum!'
Nabil Dirar: 'Durdurulamaz gibiydik sonra...
BIST100 yüzde 0.28 artışla başladı, dolar 6.97 lirada
BIST100 yüzde 0.28 artışla başladı,...
Yasağının ikinci gününde yollar boş kaldı
Yasağının ikinci gününde yollar boş...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Selçuk: Yeni önlemler alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşların koronavirüs salgınından korunması için yeni önlemler aldıklarını belirtti.

26 Nisan 2020 Pazar 17:03
0 Okunma
Bakan Selçuk: Yeni önlemler alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, koronavirüs salgınına karşı huzurevleri ve özel bakım merkezlerinde alınan önlemlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2'nci koronavirüs bilgilendirme rehberinin tüm illerdeki kuruluşlara gönderildiğini belirten Bakan Selçuk, "Koronavirüsle mücadele kapsamında 7 Ocak 2020 tarihinden bu yana gerekli tüm tedbirleri hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Huzurevlerinde kalan büyüklerimizin ve personelimizin sağlığını korumak için kuruluşlarımızda alınması gereken önlemler ve prosedürler hakkında 2'nci rehberi hazırladık. Aldığımız tedbirleri bu rehberde topladık" dedi.

TEK KİŞİLİK ODALAR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 14 günlük vardiya sistemi kapsamında, dışarıdan gelen her personelden koronavirüs testi yaptırması isteniyor. Çalışanlar, 'Covid-19 riski yoktur' ibaresinin bulunduğu bir belge ile kuruluşa giriş yaparak, tek kullanımlık maskeler kullanıyor. Ayrıca kuruluşlardaki yaşlı veya engelliler, mümkün olduğu ölçüde tek kişilik odalara geçirildi. Mümkün olmaması durumunda, kuruluşlardaki odalar yatak başı mesafesi 2 metre olacak şekilde yeniden düzenlendi. Takip çizelgeleri yardımıyla belirtilen saatlerde yaşlıların ateş, nabız, öksürük şikayeti ve solunum sayısı takipleri yapılıyor.

AİLELERİ İLE TELEFONDAN GÖRÜŞECEKLER

Genel müdürlüğün hazırladığı rehberde, kuruluşlarda kalanların gıda tüketiminde de gerekli hassasiyeti gösterilmesi istendi. Buna göre, özellikle diyabet hastası olan yaşlılar başta olmak üzere, yemek listeleri düzenlenirken protein ve C vitamini ağırlıklı hazırlanacak ve kuruluşlarda açık ekmek yerine kapalı ekmek tedarik edilecek. Kuruluşlara dışarıdan yemek ve meyve siparişi de verilemeyecek. Mecburi kargolar ise asgariye indirilecek ve güvenlikte dezenfekte edilerek kuruluşa alınacak.

Yine rehberde, kuruluşlarda kalan yaşlı ve engellilerin, aileleriyle sık sık cep telefonundan görüntülü olarak görüştürülmesi istendi. Herhangi bir nedenle hastaneye yatan yaşlı ve engellilerin de taburcu edildikten sonra 14 gün boyunca karantinaya alınması gerektiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zehra Zümrüt SelçukBakanEngelliYaşlıKoronavirüsSalgınHastalık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp gruplarında 'zorbalık' ve 'istismar' uyarısı
WhatsApp gruplarında 'zorbalık' ve 'istismar' uyarısı
400'ü aşkın immün plazma bağışı alınmış durumda
400'ü aşkın immün plazma bağışı alınmış durumda
Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı
Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı
İmmün plazma tedavisi, 70 yaşındaki hastaya uygulandı
İmmün plazma tedavisi, 70 yaşındaki hastaya uygulandı
Fransa’dan getirilen 181 vatandaş, yurda yerleştirildi
Fransa’dan getirilen 181 vatandaş, yurda yerleştirildi
Türkiye tek yürek oldu!
Türkiye tek yürek oldu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Umut göründü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Umut göründü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi ve çocuklarla istiklal marşı okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi ve çocuklarla istiklal marşı okudu
Koronavirüsten can kaybı 2491'e yükseldi
Koronavirüsten can kaybı 2491'e yükseldi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı