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Bakan Selçuk'tan 'Türk Dil Bayramı' paylaşımı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türk Dil Bayramı nedeniyle hazırlanan kısa filmi sosyal medyadan paylaşarak, "Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarımızla dünyanın dört bir yanındayız. Yurt dışındaki çocuklarımız Türkçe'yi daha iyi öğrensin ve Türk kültürünü yakından tanısın diye dünya çapında bir çabanın içindeyiz" dedi.

26 Eylül 2020 Cumartesi 12:31
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Bakan Selçuk'tan 'Türk Dil Bayramı' paylaşımı

Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından 26 Eylül Türk Dil Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Bakan Selçuk, "Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarımızla dünyanın dört bir yanındayız. Yurt dışındaki çocuklarımız Türkçe’yi daha iyi öğrensin ve Türk kültürünü yakından tanısın diye dünya çapında bir çabanın içindeyiz. Bu çabanın öyküsü, Türk Dil Bayramı’mızda paylaştığımız bu kısa filmde" dedi.

Bakan Selçuk'un paylaştığı kısa filmde ise, Avrupa Türk toplumunda öne çıkan bilim insanı, sanatçı, aşçı, dil bilimci, futbolcu, sosyolog gibi rol modellerin Türkçe'nin önemine ilişkin sözleri yer aldı.

Bakanlıktan, hazırlanan videonun hikayesine ilişkin yapılan açıklamada, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın çocuklarının Türkçe'yi daha iyi öğrenmeleri ve Türk kültürünü yakından tanımalarını sağlamak amacıyla hazırlanan Türkçe ve Türk Kültürü Kitaplarının değerini hatırlatmak ve önemine dikkat çekmek amacıyla AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kısa film hazırlandı. Dünyanın her yerinde sosyal medyada paylaşılacak olan filmin yönetmenliğini sinema sanatçısı ve sosyolog Haluk Piyes yaptı. 4 dilde hazırlanan kısa filmde, Türkçe'yi iyi bilmenin ve kültürümüze sahip çıkmanın çocuklarımızın geleceğinde sağlayacağı faydayı anlatmak üzere Avrupa Türk toplumunda öne çıkan bilim insanı, sanatçı, aşçı, dil bilimci, futbolcu, sosyolog gibi rol modeller gönüllü olarak yer aldı. Çekimler Almanya'nın Essen Eyaletindeki Dortmund Kültür Merkezinde gerçekleştirildi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MEBZiya SelçukTürk Dil Bayramı
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