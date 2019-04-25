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Bakan Selçuk'tan çocuk istismarı ile ilgili açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Küçükçekmece'de cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki çocuğa ve ailesine destek için görevlendirdikleri uzman klinik psikoloğunun 24 saat çocuğun ve ailenin yanında kalacağını açıkladı.

Bakan Selçuk'tan çocuk istismarı ile ilgili açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Küçükçekmece'de cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki çocuğa ve ailesine destek için görevlendirdikleri uzman klinik psikoloğunun 24 saat çocuğun ve ailenin yanında kalacağını açıkladı.

25 Nisan 2019 Perşembe 15:33
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Bakan Selçuk'tan çocuk istismarı ile ilgili açıklama

İSTANBUL - Bakan Selçuk Küçükçekmece'de olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. 

Bakan Selçuk, "İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğumuzun istismara uğradığına ilişkin haberlerin hemen ardından, çocuğumuzun ve ailemizin durumunu yakinen takip etmeye başladık. Millet olarak hepimizi derinden yaralayan hadise ile ilgili bir klinik psikoloğumuzu, bir psikoloğumuzu, bir de sosyal hizmet uzmanımızı görevlendirdik. 3 görevlimiz de şuanda ailemizin yanında. Klinik psikoloğumuz da 24 saat çocuğumuzun ve ailemizin yanında kalacak.  Uzman ekibimiz bu sürecin atlatılması için çocuğumuza ve ailemize gerekli destekleri sağlayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, ilk günden bu zamana kadar anlık olarak çocuğumuzun tedavi sürecini ve rehabilitasyonunu takip ediyoruz." dedi.

"Bakanlık olarak davaya müdahil olacağız"

Bakan Selçuk, "Failin en ağır cezayı alması için adli süreci yakinen takip edecek ve açılan tüm davalara müdahil olacağız. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, şiddet ve istismara karşı 'sıfır tolerans' ilkesiyle mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan Selçukçocuk IstismarıKüçükçekmeceAçıklama
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