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Bakan Selçuk, Anıtkabir'i ziyaret etti

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

23 Nisan 2021 Cuma 09:54
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Bakan Selçuk, Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Keçiören Kalaba Anaokulu öğrencileri Sarp Kerimoğlu (6) ve Arya Çetinkaya'nın (6) ellerinden tutarak, Aslanlı Yol'dan yürüyüp, beraberindeki heyetle Atatürk mozolesine geldi. Bakan Selçuk mozoleye çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 101'inci yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için 18 milyon öğrencim ve bir milyon öğretmenim adına huzurunuzdayım. Milletimizin; hürriyetini kaybetmekle yüz yüze kaldığı, millî varlığının tehdit altında olduğu tarihi bir dönemeçte 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' diyerek kararlılıkla yol göstermeniz, milli iradeyi en üste koyarak yüce Meclis'imizin kurulmasını sağlamanız tarihimizin en önemli vakalarındandır. Aziz Atatürk, çocuk sevgisini insan sevgisinin temeline yerleştirdiniz ve çocuklarımıza 23 Nisan'ı bir bayram olarak hediye ettiniz. İşte bu yüzden onlar kendilerini değerli görüyor, geleceğe umutla bakıyorlar. Bugün güçlükler karşısında yılmamaları gerektiğini sizi örnek alarak idrak ediyor, güçlü bir vatan sevgisi ile geleceğe hazırlanıyorlar. Bilmenizi isteriz ki bu milletin çocukları dünyadaki diğer çocuklardan eğitimin hiçbir alanında geri kalmayacak; bilimde ve teknolojide başarılar elde etmeye, daima göklere yani istikballerine umutla bakmaya devam edecek. Ve onlar sizi sadece 23 Nisan'larda değil, her gün hürmetle anmayı, işaret ettiğiniz evrensel ilkeler ve fikirler ışığında azimle yürümeyi sürdürecek. Bu vesileyle şehitlerimizi ve şahsınızda gazilerimizi minnetle anıyoruz. Ruhun şad olsun."

DHA

Anahtar Kelimeler:
MEBBakanZiya Selçuk23 NisanAnıtkabir
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