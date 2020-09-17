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Bakan Pakdemirli: Silvan Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün inşasını sürdürdüğü Silvan Barajı’nda önemli bir eşiğin aşıldığını belirterek, "Türkiye'nin ikinci büyük sulama barajı Silvan'ın gövde dolgusu tamamlandı" dedi.

17 Eylül 2020 Perşembe 13:48
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Bakan Pakdemirli: Silvan Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı

ANKARA - Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Silvan Barajı'nın hizmete alınmasıyla Güneydoğu Anadolu Projesinin (GAP) bölge genelindeki sulama hedeflerine ulaşılması adına önemli bir adım atılacağını bildirdi. Pakdemirli, "175,5 metre yüksekliği, 8,7 milyon metreküp hacimli gövdesi ile Silvan Barajı ülkemizin ve Avrupa'nın ön yüzü beton kaplı baraj tipinde en yüksek barajı olacak" dedi.

'ÖNEMLİ EŞİK AŞILDI'

Pakdemirli, Silvan Barajı'nda önemli bir eşiğin aşıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ikinci büyük sulama barajı Silvan'ın gövde dolgusu tamamlandı. Silvan Barajı, GAP'ın en önemli projelerinden olan Silvan Projesi'nin en büyük ve en önemli bileşenidir. Baraj oluşturacağı 7,3 milyar metreküp rezervuar hacmi ile GAP'ın Atatürk Barajı’ndan sonra ikinci büyük barajı olacak. 4 aşamalı olan Silvan Projesi kapsamında her aşamada Silvan Barajı rezervuarından sulamaya verilen su miktarı artarken, Silvan Hidroelektrik Santralinde üretilen elektrik enerjisi azalacak. Böylece zaman içerisinde enerji üretimi 681 milyon kilovatsaatten 88,41 milyon kilovatsaate inerken sulamaya verilen su 1,791 milyon metreküpe çıkacak."

EKONOMİYE YILDA 1,91 MİLYAR TL KATKI SAĞLAYACAK

Projenin tamamen hizmete alınması ile toplamda 2 milyon 350 bin 580 dekar alanın suyla buluşacağını söyleyen Bakan Pakdemirli "Böylece yaklaşık 305 bin kişiye iş imkânı, yılda 1,91 milyar TL ekonomiye katkı sağlanacak. Önemli bir eşiği aşarak gövde dolgusunu tamamladığımız bu devasa barajın 2020 yılı sonu itibarıyla ön yüz beton imalatlarını bitirmeyi, 2021 başlarında ise barajı su tutmaya hazır hale getirmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliDevlet Su İşleriSilvan Barajı
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