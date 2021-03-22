Bakan Pakdemirli: Nisan ayında 1'inci Su Şûrası’nın başlangıcını yapacağız

ANKARA - Bakan Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nde '22 Mart Dünya Su Günü' kapsamında, 'Suyun Değeri' temasıyla düzenlenen programa katıldı. Programa Pakdemirli’nin yanı sıra TBMM Çevre Komisyon Başkanı Muhammet Balta, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve çok sayıda davetli katıldı. Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığını söyledi. 25 nehir havzasından oluşan ülkede, 112 Milyar metreküp teknik ve ekonomik su rezervimiz olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Yıllık ortalama yağış miktarımız 574 milimetre civarında olup, dünya ortalamasının altındadır. Kişi başına düşen yıllık 1340 metreküp su ile su stresi çeken ülkeler grubundayız. 2040 yılında ise, kişi başı tüketilen yıllık su miktarının yüzde 17 azalışla, bin 116 metreküpe düşmesi bekleniyor. Elbette ülkemiz, tarımıyla, sanayisiyle büyümeye ve gelişmeye devam edecek. Ama bu büyümeyi kaynaklarımızı tüketerek değil, yeterli ve verimli kullanarak yapmalıyız. Tasarrufu elden bırakmadan sürdürülebilir bir üretim için, suyumuza doğru yön vermeli, tüm çalışmalarımızda suyu öncelik yapmalı ve gelecek nesillerimizi bir damla suya muhtaç etmeyecek şekilde suyumuzu korumalıyız" dedi.



'255 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPARAK 8 BİN 697 TESİS KURDUK'



Bakan Pakdemirli, kaynaklardaki her bir damla suyu değerlendirmek ve verimli kullanmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "Son 19 yılda, elimizdeki bu kıymeti, aziz milletimize en iyi şekilde sunmak amacıyla toplam 255 milyar liralık yatırım yaparak, 8 bin 697 tesisi hizmete aldık. 19 yılda inşa edilen ve Cumhuriyet tarihinde yapılanların 2 katından fazla olan 600 barajımızda, toplam 45 milyar metreküp suyumuzu depoladık. Yaklaşık 20 milyon dekar alanı son 19 yılda sulamaya açarak, sulanan tarım alanını 67 milyon dekara ulaştırdık" diye konuştu.



'CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDIK'



Bakan Pakdemirli, Anadolu topraklarını modern sulama sistemlerine kavuşturduklarını, sulamaya açılan alanlardan; yılda yaklaşık 60 milyar lira zirai gelir artışı sağlayarak, hem üreticilere, hem de ekonomiye önemli bir gelir kazandırdıklarını kaydederek, şunları söyledi:



"İşte bu sulama yatırımları sayesinde, geçen yıl pandemi ve meteorolojik kuraklığa rağmen 126 milyon tona yükselen bitkisel üretimimizle, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Ayrıca, 263 adet proje ile 48 milyon dekar arazide toplulaştırma çalışmalarını tamamladık. Böylece, suyun ve üretim girdilerinin daha az kullanılarak verimin artmasına katkı sağladık. Yerli ve temiz enerji kaynağı olan hidroelektrik projelerimizle, 44 milyar kilovatsaatlik üretim kapasitemizi, 108 milyar kilovatsaate çıkardık. 81 ilimizin tamamının memba kalitesinde suya ulaşması için, son 19 yılda 262 adet içme suyu ve 21 atık su tesisi tamamladık. Böylece, 41 milyon vatandaşımıza, yıllık 2,7 milyar m3 içme ve kullanma suyu temin ettik. Bugün Ülkemiz, güvenilir içme suyu hizmeti kullanan nüfus oranında, yaklaşık yüzde 99 gibi, gelişmiş birçok ülkenin üzerinde çok iyi bir seviyeye ulaşmıştır. İnşallah, bu seviyemizi korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz."



'DURMADAN SUYUN GÜCÜNÜ MİLLETLE BULUŞTURACAĞIZ'



Sulama yatırım bütçesini, 2,4 kat artırarak, 15,3 milyar liraya çıkardıklarını hatırlatan Pakdemirli, "2021 yılında; 51’i baraj olmak üzere toplam 402 adet tesis ve yatırımı hizmete almayı hedefliyoruz. Bu yatırımlar sonucunda; depolama kapasitemiz, 180 milyar metreküpe ulaşacak, sulamaya açılan alan 69 milyon dekara çıkarılacak, tescil edilen toplulaştırma alanı 60 milyon dekara çıkarılacak, içme suyu miktarı yıllık 4,9 milyar metreküpe ulaşacaktır. Diğer taraftan, suyumuzu korumak ve tasarruflu kullanmak için en az 150 adet yeraltı barajımızın inşaatları süratle devam ediyor. Eylem planımız kapsamında mart ayı itibariyle, 15 ilimizde 26 adet yeraltı barajımız faaliyete geçti. İnşallah 2021 yılı sonu itibariyle de hizmete alınan yeraltı baraj sayımızı 50’ye çıkartacağız. 2023 yılına kadar kalanını da hizmete almayı planlıyoruz. Yine, basınçlı borulu şebekelerin yapımının artırılması ve eski sulamaların rehabilite edilmesi ile sulamada kullanılan suda yüzde 74’lük bir tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. Damlama ve yağmurlama sulama yatırımlarına yüzde 50 hibe ve sıfır faizli kredi desteğimiz de devam ediyor. İnşallah, durmadan, dinlenmeden suyun gücünü milletle buluşturmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.



'NİSAN AYINDA 1'İNCİ SU ŞÛRASI’NIN BAŞLANGICINI YAPACAĞIZ'



Bakan Pakdemirli, sulama yatırımlarına hız verirken, suyun geleceğini de planladıklarını belirterek, "22 Mart Dünya Su Günü kapsamında müjde vermek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhuriyet tarihinde bir ilki daha gerçekleştireceğiz. Nisan ayında 1'inci Su Şûrası’nın da başlangıcını yapıyor olacağız. Tabi; 2019 yılında yaptığımız Tarım-Orman Şûrasında olduğu gibi, 1'inci Su Şûrası kapsamında da; ilgili tüm paydaşlarla bir araya gelerek, suyumuzun geleceğini konuşacak, hedeflerimizi ortaya koyacak ve yol haritamızı belirleyeceğiz" dedi.