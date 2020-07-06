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Bakan Pakdemirli, "Manisa'ya desteğe hazırız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Manisa'da, Valiliği ziyaret etti. Son kararname ile Manisa'ya atanan Vali Yaşar Karadeniz'e "Hayırlı olsun" dileğinde bulunan Bakan Pakdemirli, burada gazetecilere yaptığı açıklamada Manisa'ya her zaman desteğe hazır oldukları söyledi.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 15:04
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Bakan Pakdemirli, "Manisa'ya desteğe hazırız"

MANİSATarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün sabah Ankara'dan havayoluyla İzmir'e geldi. Oradan da karayoluyla Manisa'ya geçen Bakan Pakdemirli, ilk olarak Manisa Valiliği'ni ziyaret etti. Burada protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli, sosyal mesafeli selamlaşmanın ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından Manisa'nın yeni atanan Valisi Yaşar Karadeniz'e "Hayırlı olsun" dileğinde bulundu. Bakan Pakdemirli burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Manisa'nın hem sanayi hem de bir tarım şehri olduğuna dikkati çekip, "Bu alanda, Bakanlığımız, ilgi ve alakasına giren her konuda hem de bir Manisalı olmamız hasebiyle, Manisalıların yanında oluyor. Manisa kendini cezbeden bir şehirdir. Gerçekten Türkiye'de az sayıdaki şehzadeler şehrinden bir tanesidir. Manisa son dönemde gerek belediyecilik gerekse diğer faktörler anlamında diğer illere göre daha farklı bir performans göstermiştir. Manisa'da halledilecek, çözülecek daha çok meseleler var. Bunlarında üzerine çok sıkı takiple gitmek, oldukça anlamlı ve isabetli olur. Bakanlık olarak, her zaman sizlerin yanınızdayız. 7/24 ne isterseniz Ankara'da emrinizdeyiz. Destek anlamında da her zaman yardıma hazırız" dedi.

Bakan Pakdemirli, Valilik ziyaretinin ardından geçtiği Yunusemre ilçesindeki bir otelde öğle yemeği yedikten sonra beraberindeki heyetle, Ziraat Odası başkanları ve tarımla ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile toplantı yapmak üzere Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'na hareket etti.

DHA

Son Güncelleme: 06.07.2020 15:06
Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliManisaDestek
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