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Bakan Pakdemirli: Hatay'daki yangının izlerini hızlıca siliyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'daki yangının izlerini hızlıca sildiklerini, 50 hektar alanda fidan dikim hazırlığını tamamladıklarını duyurdu.

19 Ekim 2020 Pazartesi 09:53
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Bakan Pakdemirli: Hatay'daki yangının izlerini hızlıca siliyoruz

Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde, 9 Ekim günü saat 10.30 sıralarında başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine bağlı bazı mahallelerdeki konutlara da sıçradı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, bölge halkının da desteğiyle 2'nci günde kontrol altına alındı. 300 hektarlık ormanın zarar gördüğü yangınla ilgili gözaltına alınan E.K. ve H.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Twitter'daki hesabından, yangında zarar gören alanların fotoğrafını paylaştı. Pakdemirli, açıklamasında , "Hatay’daki yangının izlerini hızlıca siliyoruz. Şimdiden 50 hektar alanda fidan dikim hazırlığını tamamladık" dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 19.10.2020 09:54
Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman BakanıBekir PakdemirliHatayYangın
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